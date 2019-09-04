Администрация Красноярска через суд изымает долгострой на ул. Дубровинского

Администрация Красноярска через суд намерена изъять участок земли в самом центре города на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Сейчас там расположен долгострой компании ООО «Диалектика». Участок был предоставлен под строительство двух 33-этажных домов еще в 2007 году. Однако реализовать планы подрядчик не мог до сих пор, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Департамент муниципального имущества и земельных отношений через суд пытается изъять объект незавершенного строительства площадью около 48,5 тыс. кв. м., степень готовности которого составляет 20%. В мэрии уверяют, что действие договора аренды участка площадью 3,6 тыс. кв. м. закончилось еще в феврале 2019 года. Ответчиком по делу выступает ООО «Диалектика».

После изъятия недостроя городские власти намерены выставить объект на торги, чтобы найти нового подрядчика, который завершит строительство.