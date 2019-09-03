В Красноярске активно ведётся подготовка к новому отопительному сезону

Сегодня народные избранники побывали на участках, где завершается перекладка теплотрасс. На эти работы в красноярском филиале компании СГК выделили более полумиллиарда рублей. Отчет о том, как теплотранспортное подразделение красноярского филиала СГК готовится к зиме, сделал Сергей Иванов, депутат и руководитель этого подразделения. Оценку качества и темпов проведения подготовки к зиме дал прибывший в Красноярск директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Среди гостей были председатель Красноярского горсовета Наталия Филюрина, заместитель председателя и председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков, а также члены комиссии.

На сегодняшний день масштабная ремонтная кампания близится к завершению. Уже выполнено около 81 процента от общего объема программы.

Что включили теплоэнергетики в свою программу-2019? Всего в нынешнем году будут обновлены 33 участка теплосетей в разных районах города. Это те объекты, дефекты на которых были выявлены во время ежегодных гидравлических испытаний. Они проводятся сразу после окончания предыдущего отопительного сезона.

«Финансирование всей программы СГК по ремонтам трубопроводов в городе превысило 511 млн рублей. Затраты на ремонт теплосетей в компании КрасКом еще 60 млн рублей», - подчеркнул Сергей Иванов.

Он подробно рассказал представителям депутатского корпуса, куда были направлены эти средства. Так, до конца ремонтной кампании будет переложено почти 9 километров трубопровода. В первую очередь теплоэнергетики модернизировали оборудование на улицах правобережья – Вавилова, Матросова, пр. им. газ. Красноярский рабочий, а также на ул. Бограда на левобережье. Там же близятся к финалу работы на ул. Республики.

Руководитель теплотранспортного подразделения СГК сообщил: за счет проведения время конкурентных закупок товаров и услуг была получена значительная экономия средств, а, следовательно, увеличена ремонтная программа. Это позволило сверх плана отремонтировать дополнительно другие проблемные участки. Среди них – трубопровод на ул. 9 мая. Туда отправилась депутатская инспекция.

После осмотра стройплощадки и котлована, где ведется замена магистрали, Андрей Козиков заявил:

«Основная задача выездного совещание комиссии – посмотреть, как готовится город к отопительному сезону. Время еще есть, но в СГК выполнили почти 81 процент от всех работ. Это говорит о том, что в компании высокий уровень подготовки. Видно по материалам и конструкциям, что изменен в лучшую сторону подход к ремонту теплосетей. Думаю, что такие выездные совещания будем проводить постоянно. Выяснили что депутаты нынешнего созыва не были еще на Красноярской ТЭЦ-2. В ближайшее время отправимся туда».

До конца ноября будут завершены работы на дополнительных участках – на ул. 60 лет Октября, там обновят 424 метра теплотрассы, и 244 метра на ул. Лесопарковая.

В свою очередь, оценивая качество подготовке в зиме Красноярского филиала СГК, Антон Баев сказал:

«Уже готовится ремонтная программа на 2020 год. Рейтинг тепловых сетей, где нужна замена, в регионе составляется по множеству показателей. Он учитывает износ сетей, аварийность, год прокладки, наличие внешних коммуникаций, количество аварий во время гидравлических испытаний и во время прохождения отопительного сезона. Красноярск выглядит чуть выше среднего уровня по городам, где работает СГК. Износ сетей в целом по стране составляет 90-95 процентов. По пятибалльной системе подготовку Красноярска можно оценить в 5 баллов. Потому что, когда получается делать ремонтов больше плана за счет экономии внутренних средств и резервов, это заслуга компании в регионе. И здесь это получается довольно успешно».

по информации СГК

фото: Sibnovosti.ru