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Третий «Макдональдс» в Красноярске планируют открыть в сентябре

Главная Бизнес
Красноярск
09:34 28 Августа 2019
красноярск, макдоналдс, ресторанный_бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Объявлены сроки открытия третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске. Заведение общепита на ул. Волочаевской, 44 должно заработать до 7-8 сентября, сообщил красноярский ресторатор Владимир Владимиров.

Третий «Макдональдс» расположен в здании бывшего Центра дополнительного образования. Площадь ресторана 600 квадратных метров, он рассчитан на 100 посадочных мест, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

К открытию «Макдональдса» на ул. Волочаевской все было готово еще зимой, но тогда у инвесторов возникли проблемы с документами. Напомним, что ранее в Красноярске заработали два ресторана быстрого питания всемирно известной сети – на ул. Перенсона и ул. Молокова.

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