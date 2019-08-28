Третий «Макдональдс» в Красноярске планируют открыть в сентябре

Объявлены сроки открытия третьего ресторана «Макдональдс» в Красноярске. Заведение общепита на ул. Волочаевской, 44 должно заработать до 7-8 сентября, сообщил красноярский ресторатор Владимир Владимиров.

Третий «Макдональдс» расположен в здании бывшего Центра дополнительного образования. Площадь ресторана 600 квадратных метров, он рассчитан на 100 посадочных мест, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

К открытию «Макдональдса» на ул. Волочаевской все было готово еще зимой, но тогда у инвесторов возникли проблемы с документами. Напомним, что ранее в Красноярске заработали два ресторана быстрого питания всемирно известной сети – на ул. Перенсона и ул. Молокова.