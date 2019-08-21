«Норникель» показал рост за первое полугодие-2019

«Норникель» отчитался по ключевым показателям за первое полугодие-2019. Так, консолидированная выручка увеличилась на 8% год-к-году, составив 6,3 млрд долларов. Причина - увеличение объемов производства всех основных металлов и роста цены палладия. Свою долю принес Быстринский ГОКа, выходящий на проектную мощность.

Полмиллиона долларов компания направила на капитальные вложения: были приняты инвестиционные решения о реализации таких стратегических проектов, как расширение Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) и развитие «Южного Кластера».

Высокий уровень финансовой устойчивости компании подтверждается международными рейтингами. Так, в феврале рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг

Норникеля до уровня «Ваа2» с прогнозом «Стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Ваа2» и повышением суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня «Ваа3» со «Стабильным» прогнозом.

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, несмотря на неблагоприятный мировой фон, компания показала сильные результаты.

«Первое полугодие характеризовалось сложным макроэкономическим фоном, в котором доминировали опасения инвесторов касательно замедления темпов роста глобальной экономики, а также неблагоприятного исхода торговых переговоров между США и Китаем. В результате мировые цены на всю нашу ключевую продукцию за исключением палладия существенно снизились. В этих условиях компания смогла показать сильные финансовые результаты, главным образом, благодаря успешной реализации программы по повышению операционной эффективности, а также благоприятной конъюнктуре на рынке палладия», - прокомментировал он итоги шести месяцев.

«Норникель» увеличил производство и продажи всех ключевых металлов, и, что не менее важно, сумел удержать рост операционных расходов ниже темпов российской инфляции.

«Мы подтверждаем свою приверженность к последовательной реализации курса на принципиальное улучшение экологической ситуации в регионах присутствия и реализацию проектов, направленных на снижение выбросов диоксида серы в Норильске и на Кольском полуострове», - резюмировал Потанин.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»