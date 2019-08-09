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Рудникам «Норникеля» добавили цифровых технологий

Главная Бизнес
Красноярск
10:46 9 Августа 2019
норильск, it-технология, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Еще на двух рудниках в Заполярном филиале «Норникеля» - «Комсомольском» и «Таймырском» - компания запускает современные операционные диспетчерские центры.  Первыми новинку внедрил рудник «Октябрьский».

Операционные центры позволяют в режиме реального времени круглосуточно контролировать ход выполнения работ по добыче, отвечают за планирование горных работ на всех временных горизонтах. До конца года аналогичные центры будут созданы еще на двух рудниках Заполярного филиала компании — на «Скалистом» и «Маяке». Общая стоимость инвестиций на всех пяти рудниках «Норникеля» - 400 млн. руб. В 2020 году аналогичный центр планируется запустить на руднике «Северный» Кольской ГМК.

«Проект по внедрению операционных центров на рудниках «Норникеля» позволяет существенно повысить эффективность горного производства за счет оптимизации процессов управления и планирования горными работами, - рассказывает Андрей Гриценко, руководитель рабочей группы Заполярного филиала компании по трансформации процессов управления горным производством. - Он также позволит увеличить производительность горных подразделений на величину до 10%, обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам, обеспечить подготовку шихты для обогатительного передела».

Запуску операционных центров и соответствующей передаче им контрольных и управленческих функций предшествовала длительная работа по созданию подземной инфраструктуры на всех рудниках компании по программе «Технологический прорыв». Благодаря входящему в программу «Технологический прорыв» проекту внедрения радиосвязи и позиционированию горной техники в рудниках Заполярного филиала компании проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Доступ к Wi-Fi есть в каждой выработке, сами горные выработки оснащены видеокамерами.

Кроме того, компания самостоятельно разработала уникальное программное обеспечение «Декадно-сменный график», которое позволило отказаться от нецентрализованного подхода и ручного планирования на отдельных участках шахт рудников компании. Алгоритм распределяет объем работ и оборудования по выработкам и сменам с учетом цикличности процесса и заданных исходных данных, в результате распределения формируется декадно-сменный график работы рудника на горизонте от одной декады (10 дней) до расписания работ в каждой конкретной смене. Планы горных работ разных периодов и разных участков на всех рудниках интегрированы в планы укрупненного временного периода, в единую централизованную систему планирования. Новые процессы планирования горных работ легли в основу работы операционных центров.

При формировании плана работ «Декадно-сменный график» использует данные от горно-геологической системы ГГИС Micromine, которая создает трехмерную систему разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов.

«Норникель» также работает над проектом «Автоматизированная система управления горными работами» (АСУ ГР), который способствует получению данных о выполнении сменного задания в режиме реального времен. На погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки, анкероустановщики и подземные электровозы будет установлено навесное оборудование.

 

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»

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