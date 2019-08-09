Арбитраж признал обоснованным иск о банкротстве бывшего директора «Реставрации»

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным иск о финансовой несостоятельности бывшего директора СК «Реставрация» Николая Коваленко. Иск о банкротстве заемщика направил банк «Таатта». В организации, которая также является банкротом, обозначили, что застройщик задолжал им по трем кредитам 66,5 млн рублей.

Часть суммы - около 7 млн рублей - это долг по ипотеке от 2013 года. Остальные средства взяты под другие материальные нужды ответчика.

В материалах дела сказано, что кредиты были обеспечены залогом в виде имущества: дома площадью 339 «квадратов» в Березовском районе и земельного участка около урочища «Торгашино», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Истец требовал ввести в отношении Коваленко процедуру реструктуризации долгов. Арбитражный суд требование удовлетворил.

Напомним, обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко находится в Италии под домашним арестом и ждет экстрадиции на родину. Процедура может занять несколько месяцев. По версии следствия, Коваленко обманул почти 1,5 тысячи дольщиков, которые инвестировали в строительство домов более 2,5 млрд рублей. Строительная компания не смогла выйти из трудного финансового положения. Суд признал фирму банкротом.