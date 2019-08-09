9 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Арбитраж признал обоснованным иск о банкротстве бывшего директора «Реставрации»

Главная Бизнес
Красноярск
09:27 9 Августа 2019
красноярск, банкротство , реставрация, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным иск о финансовой несостоятельности бывшего директора СК «Реставрация» Николая Коваленко. Иск о банкротстве заемщика направил банк «Таатта». В организации, которая также является банкротом, обозначили, что застройщик задолжал им по трем кредитам 66,5 млн рублей.

Часть суммы - около 7 млн рублей - это долг по ипотеке от 2013 года. Остальные средства взяты под другие материальные нужды ответчика.

В материалах дела сказано, что кредиты были обеспечены залогом в виде имущества: дома площадью 339 «квадратов» в Березовском районе и земельного участка около урочища «Торгашино», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Истец требовал ввести в отношении Коваленко процедуру реструктуризации долгов. Арбитражный суд требование удовлетворил.

Напомним, обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель строительной компании «Реставрация» Николай Коваленко находится в Италии под домашним арестом и ждет экстрадиции на родину. Процедура может занять несколько месяцев. По версии следствия, Коваленко обманул почти 1,5 тысячи дольщиков, которые инвестировали в строительство домов более 2,5 млрд рублей. Строительная компания не смогла выйти из трудного финансового положения. Суд признал фирму банкротом.

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бизнес в виртуальном пространстве стал темой летней школы в СФУ

Бизнес в виртуальном пространстве стал темой летней школы в СФУ

6 Августа 2019 г.
Летняя школа продолжает серию проектов, посвящённых современным тенденциям в экономике
Новости Красноярска: В Удачном планируют построить элитный жилой комплекс

В Удачном планируют построить элитный жилой комплекс

6 Августа 2019 г.
Проект включен в планы по «комплексному развитию территории бывшего санатория «Енисей»
Новости Красноярска: «Норникель» подвел производственные итоги за шесть месяцев 2019 года

«Норникель» подвел производственные итоги за шесть месяцев 2019 года

31 Июля 2019 г.
Компания показала рост
Новости Красноярска: Бывший дилер «Тойоты» в Красноярске Александр Кангун извинился перед клиентами

Бывший дилер «Тойоты» в Красноярске Александр Кангун извинился перед клиентами

31 Июля 2019 г.
Он заявил, что во всем виновата компания «Тойота Моторс»
Новости Красноярска: «Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни

«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни

22 Июля 2019 г.
Лето - отличное время чтобы купить жилье и переехать. Хорошим вариантом может стать жилой комплекс «Слобода Весны» от строительной компании «Сибагропромстрой». Этот жилой комплекс - новый уровень комфортной жизни. «Слобода Весны» - это удобная подземн...
Новости Красноярска: Следственный комитет проверяет красноярскую компанию за задержку зарплаты сотрудникам

Следственный комитет проверяет красноярскую компанию за задержку зарплаты сотрудникам

17 Июля 2019 г.
Долг предприятия перед работниками – 270 тысяч рублей
Новости компаний
09/08
Сбербанк вручает призы за оплату услуг ЖКХ
08/08
Как изменился «Енисейский тракт» в преддверии важного краевого события?
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жара в Красноярске отступает

Жара в Красноярске отступает

5 Августа 2019 г.
Температура опустится во вторник
Новости Красноярска: В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

В Назаровском районе взорвалась фура с сухим льдом

8 Августа 2019 г.
Водитель погиб на месте
Новости Красноярска: Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

Главный прокурор края рассказал о незаконных лесных вырубках

8 Августа 2019 г.
Сейчас расследуется 15 уголовных дел
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356