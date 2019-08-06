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Бизнес в виртуальном пространстве стал темой летней школы в СФУ

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Красноярск
09:59 6 Августа 2019
знание, бизнес, сфу, школа, проект, вуз, экономика, образование
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2 августа 2019 года в Сибирском федеральном университете открыла двери для будущих экономистов и менеджеров международная летняя школа «Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве: вызовы и возможности для бизнеса».

Летняя школа – это долгосрочный партнёрский проект между Институтом управления бизнес-процессами и экономикой СФУ и немецкой молодёжной организацией «Frischluft». В этом году летняя школа продолжает серию проектов, посвящённых современным тенденциям в экономических сферах деятельности, и знакомит участников с целями в области устойчивого развития к 2030 году, провозглашёнными ООН.

В 2018 году Международная летняя школа по глобальному предпринимательству проходила в Берлине, сегодня же гостей принимает Красноярск. Для более глубокого знакомства с культурной и научной жизнью Красноярска было принято решение о проведении лекций на разных городских площадках. Так, открытие проходило в Краевой библиотеке, для демонстрации мастер-классов были выбраны культурное пространство «Гагарин», бизнес-центр КРИТБИ, открытое пространство «Окна».

«Такой формат работы позволяет участникам получить и закрепить знания в увлекательной и непринуждённой форме. А живое общение с иностранными студентами и ведущими красноярскими экспертами способствует формированию бесценного опыта, который пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности», – отметила один из организаторов школы, доцент ИУБПЭ СФУ Мария Старшева.

Традиционно в школе принимают участие иностранные студенты и студенты из СФУ. География иностранных участников достаточно обширна: Россия, Кувейт, Германия, Кот-д’Ивуар, Португалия, Франция, Гана, Киргизия, Йемен. Иностранных студентов привлекает возможность узнать что-то новое по своей специальности и познакомится с далёким малоизвестным сибирским городом.

«Подобные школы необходимы для студентов. Это великолепный способ улучшить свои знания иностранного языка, а также улучшить отношения между странами и народами. Робким ребятам проект помогает преодолевать комплексы и стать более общительными. Важен и культурный аспект. Я никогда прежде не бывал в Красноярске. Это необычный город с необычным для меня климатом, флорой и фауной», – рассказал участник летней школы из Кувейта Мухамед Альдивли.

Бизнес в виртуальном пространстве стал темой летней школы в СФУ

Лекторами выступают ведущие красноярские и зарубежные эксперты, занимающиеся продвижением глобального предпринимательства. Результатом школы станут стартапы, посвящённые сбалансированному и безопасному развитию бизнеса и общества.

 «Главное отличие методики школы – это не преподавание в том смысле, как оно проходит в университете, а «выращивание» и «сбор» знаний в группе. Отдельное внимание я уделяю формированию так называемых soft-skills, которые помогут будущим специалистам при ведении переговоров, разработке и презентации собственных проектов», – рассказал о процессе обучения лектор школы, ведущий специалист в области проведения тренингов для начинающих предпринимателей, представитель BMW-фонда Армин Пиалек.

Всего в СФУ этим летом пройдут шесть международных школ.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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