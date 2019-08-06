В Удачном планируют построить элитный жилой комплекс

В Удачном может появиться новый элитный жилой комплекс. Проект строительства микрорайона из девяти многоэтажных домов в форме башен включен в планы по «комплексному развитию территории бывшего санатория «Енисей». Об этом сообщает депутат городского Совета Красноярска Роман Крастелев. Народный избранник заявляет, что для возведения жилого комплекса потребуется вырубать деревья.

«При рассмотрении проекта стратегии социально-экономического развития Красноярска депутатам был представлен перечень важнейших инфраструктурных и инвестиционных проектов. Среди прочего там есть проект комплексного развития территории бывшего санатория «Енисей» и п. Удачный... Это строительство элитного многоквартирного дома. Ничего не имея против хорошего жилья можно уверенно говорить, что никакой «комплексности» в проекте нет. Школ, садов, поликлиник», - написал Крастелев у себя в Facebook».

По данным парламентария, проект застройки микрорайона принадлежит ЗАО «Кетер». Эта организация является учредителем ООО «Инком-Сосны» и ООО «Корпорация «Инком Недвижимость Красноярск», которые реализуют строительные проекты в Удачном.