«Норникель» подвел производственные итоги за шесть месяцев 2019 года. За первое полугодие компания демонстрировала рост по всем основным показателям.

Так, объем производства никеля в первом полугодии 2019 года составил 110 тысяч тонн, что на 6% выше объемов производства аналогичного периода прошлого года. Доля Кольской ГМК в общей цифре - 80 тысяч тонн.

Меди произведено 251 тысяча тонн, что выше первого полугодия прошлого года на 9%. При этом практически весь объем металла - из собственного сырья. Рост связан с проведением пуско-наладочных работ под нагрузкой на Быстринском ГОКе, увеличением переработки руды в Заполярном филиале с большим содержанием меди и ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам.

Что касается производство палладия и платины, то оно составило на 10% и 16% соответственно.

«В первом полугодии 2019 года мы увеличили производство всех основных металлов, в особенности, меди и металлов платиновой группы. Рост производства палладия и платины был достигнут за счет выработки ранее накопленного незавершенного производства на ОАО «Красцветмет» и более высокого содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta, в то время как рост производства меди был, в основном, связан с продолжающимся выходом на проектные показатели Быстринского ГОКа. Мы подтверждаем прогноз производства металлов группой компаний «Норильский никель» на 2019 год», - заявил первый вице-президент – Операционный директор Сергей Дяченко.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»