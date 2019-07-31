Бывший дилер «Тойоты» в Красноярске Александр Кангун извинился перед клиентами

Бывший дилер «Тойоты» в Красноярске, глава обанкротившейся компании «Крепость» Александр Кангун записал видео-обращение к клиентам. Он еще раз заявил, что в ситуации с оплаченными, но не выданными машинами виновата компания «Тойота Моторс», которая таким жестким способом решила сменить дилера в краевом центре. Кангун утверждает, что он лично никого не обманывал. Якобы это «Тойота Моторс» расторгла договор с дилером, а «Тойота Банк» списал со счетов «Крепости» деньги клиентов.

«Задайте себе вопрос: кому это интересно? Разваливать одну компанию, чтобы завести в бизнес другую. В завершение обращаюсь к вам, моим клиентам. Я приношу вам искренние, глубочайшие извинения, за сложившуюся ситуацию. Наберитесь терпения и, я уверен, все вопросы будут решены», - обратился к покупателям Александр Кангун.

Напомним, год назад компания «Тойота Моторс» расторгла договор с красноярским дилером. Сотни людей остались без оплаченных автомобилей. В правоохранительные органы поступило 150 заявлений от пострадавших. Покупатели машин взыскивают с экс-дилера деньги через суды. В отношении руководителя ООО ПКФ «Крепость» Александра Кангуна возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков искренности бизнесмена не поверил.