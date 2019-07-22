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«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни

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Красноярск
16:02 22 Июля 2019
строительство, жилье, красноярск
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Лето - отличное время чтобы купить жилье и переехать. Хорошим вариантом может стать жилой комплекс «Слобода Весны» от строительной компании «Сибагропромстрой». Этот жилой комплекс - новый уровень комфортной жизни.

«Слобода Весны» - это удобная подземная парковка, современные входные группы, безопасные детские площадки и функциональная планировка. Все дома построены по цельномонолитной технологии, а это повышенная сейсмостойкость, шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Плюс возможность сделать авторскую перепланировку.

Хорошо развита и инфраструктура района – муниципальные и частные детские сады, школа, торговые, развлекательные и спортивные центры. Все это находиться в радиусе 500 метров - путь займет всего семь минут.

С каждой стороны жилого комплекса находятся транспортные остановки, маршрут на общественном транспорте до центра города занимает не более 10 минут. 

Свои плюсы здесь найдут и представители частного бизнеса. Первые этажи комплекса отданы под коммерческую недвижимость. Учитывая, что это район считается бизнес-центром города, у любых начинаний тут будет хорошая база для развития. Уже сейчас там работают крупные федеральные сети супермаркетов, обеспечивая большую проходимость людей.

Приятный сюрприз для тех, кто уже готов стать новым жильцом «Слободы Весны». До конца лета при покупке квартиры вы получаете кладовку в подарок. А это значит, что вам больше не нужно хранить спортивный инвентарь, детские коляски, сезонные вещи в квартире - все это комфортно можно будет разместить в кладовой.

Также до конца лета действует акция для автовладельцев: при покупке парковочного места на подземном паркинге вы получаете выгоду в 200 000 рублей.

Все это – «Слобода Весны». Для тех, кто ценит время и комфорт.

АО «Сибагропромстрой»
Проектная декларация на сайте.

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