Бизнес наводит красоту

Предприниматели Центрального района Красноярска активно включились в благоустройство территории. Не отстают и жители: разбивают скверы, следят за порядком и чистотой. Новая система контроля благоустройства в центре города уже дала свои плоды.

О любом городе чаще всего судят по его центру. Это своего рода визитная карточка. Таков и Центральный район Красноярска. С этого года администрация ввела новые правила, которые позволяют вести благоустройство, как говорится, всем миром.

«Предварительно был реализован системный подход: по каждому объекту зафиксированы недостатки. Мы указываем на них собственникам, а уже они исправляют. Мы даже удивились - практически все собственники объектов отнеслись к нашим просьбам с пониманием. И сейчас, думаю, каждый заметил результаты этой работы», - рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

При этом предприниматели, которые не реагируют на замечания, приглашаются на административные комиссии. Штрафы немалые. Для граждан от 1 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 10 до 20 тысяч; для юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей. За первое полугодие 2019 года за те или иные нарушения правил благоустройства в районе назначено штрафов на сумму 812 тысяч рублей.

Работы в районе еще хватает – Вадим Войцеховский признает, что больше всего недочетов остается в части фасадов домов и тротуаров.

Депутат Красноярского городского Совета депутатов Елена Южакова вспоминает скептиков, которые были уверены - как только кончится Универсиада, на благоустройство власти перестанут обращать внимание.

«Мы все хотим, чтобы город был красивым. А центральные улицы - это ведь лицо Красноярска. И я рада, что благоустройство теперь - это не только задача бюджета, но и предпринимателей, а также активных горожан. У нас, например, на улице Карла Маркса, 49 раньше стояли павильоны. Долго мы боролись, чтобы их убрать. И теперь активные жители там благоустроили сквер за свой счет. Сейчас они сами ухаживают за растениями, поддерживают порядок. И таких горожан, конечно, нужно поддерживать», - заявила депутат.

Заместитель директора Cremeria “A.RÓMA”Анастасия Подзолко, признается - открытие в центре города автоматически диктует бизнесу правила игры.

«Когда мы открывались, сразу понимали, что должны выглядеть на все сто процентов. Поэтому еще на начальном этапе заключили договоры с клининговыми компаниями, флористами, дворниками. Что касается внешнего вида, задача была - сделать частичку Италии в нашем сибирском городе. Думаем, что у нас получилось», - поделилась предприниматель.

Она также рассказала, что бизнесменов собирают в администрации раз в три месяца. Никаких жестких указаний нет. И сроки и сами просьбы вполне посильны. При этом сами бизнесмены заявляют: благоустройство подведомственной территории не только радует глаз, но и привлекает новых клиентов. А это для предпринимателей самое главное.

текст: Алексей Спиридонов