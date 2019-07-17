Следственный комитет проверяет красноярскую компанию за задержку зарплаты сотрудникам

Следственный комитет проверяет «Проектно-монтажную компанию Сибири» за задержку зарплаты сотрудникам. По данным следствия, с февраля по май двое сотрудников организации не получали положенные им деньги в полном объеме. Они обратились в правоохранительные органы с заявлением о частичной невыплате им зарплаты в сумме 270 тысяч рублей.

«При этом руководство ООО осуществляло частичную выплату заработной платы ниже установленного законом минимального оплаты труда. Опрошенный руководитель предприятия пояснил, что он принимает меры к погашению задолженности по выплате зарплаты работника», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, специалисты изучают финансовую документацию.

Добавим, что «Проектно-монтажная компания Сибири» занимается инженерными изысканиями, разработкой проектной и рабочей документации, электромонтажными и пусконаладочными работами по объектам электроэнергетики.