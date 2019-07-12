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Зарегистрирован товарный знак «Берген»/Bergen для сайдинга комбината «Волна»

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Красноярск
13:13 12 Июля 2019
производство, бизнес, красноярск
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ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») зарегистрировало в Федеральной службе по интеллектуальной собственности исключительное право использования товарного знака «Берген»/Bergen для фиброцементного сайдинга собственного производства, предназначенного для облицовки фасадов.

Предприятие получило в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации свидетельство о регистрации товарного знака – как на кириллице, так и на латинице.

Комбинат «Волна» начал производство хризотилцементного сайдинга под рабочим названием «Виколор-сайдинг» в прошлом году и уже реализовал порядка 4 тыс. квадратных метров продукции. Изделия, применяемые для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, имеют гладкую или рельефную поверхность («бриз», «мятый шелк», «под дерево»), на которую нанесены акрилово-полиуретановые краски разных цветов.

Ранее на российском рынке не существовало аналогов сайдингу «Берген», только в последнее время отечественные компании начали активно осваивать подобное производство. Продукция комбината «Волна» выгодно отличается по своим потребительским свойствам от металлического или винилового сайдинга, а от фиброцементного, изготовленного в Китае и Японии, – относительно невысокой стоимостью.

Сайдинг производства «Волны» устойчив к влаге и воздействию агрессивных факторов внешней среды, может служить при температуре от –50 до +80°C. Он не поддерживает и не распространяет огонь, так как выполнен из негорючего материала, имеет срок службы до полувека. Кроме того, за счет уникального покрытия сайдинг сохраняет насыщенные и сочные краски на протяжении многих лет.

По составу «Берген» полностью идентичен фасадным плитам «Виколор», хорошо известным потребителям своим высоким качеством, и обладает теми же свойствами. Единственным отличием является формат листов: комбинат производит продукцию шириной 190 и 290 мм, длиной 2400, 3000, 3600 мм. Необходимость же в создании отдельного бренда, по словам управляющего директора ООО «Комбинат «Волна» Якова Яланского, связана с тем, что продукт ориентирован на принципиально иную целевую аудиторию, чем та, с которой ранее в основном работал комбинат.

«Если фасадные плиты «Виколор» больше ориентированы на многоэтажные жилые и промышленные здания, то «Берген» за счет удобной геометрии и легкого веса отлично подойдет для малоэтажного строительства. Кроме того, он очень прост в установке, потребители могут смонтировать его самостоятельно, – отмечает Яков Яланский. – Соответственно мы ставим перед собой задачи активного продвижения и позиционирования продукта в первую очередь именно для клиентской группы частных застройщиков. Зарегистрировав товарный знак, мы обеспечили идентификацию продукции, тем самым защитив свои интересы как правообладателя и обеспечив право потребителей на получение продукта, качество которого мы гарантируем».

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