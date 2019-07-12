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Два проекта РусГидро стали победителями конкурса «Надежный партнер – Экология»

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Красноярск
11:38 12 Июля 2019
конкурсы, проекты, экология, промышленность
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В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». Сразу в двух номинациях первые места заняли экологические проекты РусГидро.

Лучшим образовательным проектом в сфере экологии признан проект РусГидро «День Воды», лучшим региональным проектом в области экологического развития – строительство станции химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод на Хабаровской ТЭЦ-2, который был реализован филиалом «Хабаровская теплосетевая компания» Дальневосточной генерирующей компании РусГидро.

Проект «День воды» направлен на формирование ответственного отношения к природным ресурсам и водосбережению. Проект ежегодно реализуется во всех регионах присутствия РусГидро – от Северного Кавказа до Дальнего Востока – и приурочен к празднованию Всемирного дня водных ресурсов.

В рамках проекта филиалы РусГидро проводят эколого-просветительские акции и мероприятия: лекции, практикумы, конкурсы, викторины и игры, экскурсии на энергообъекты и соревнования по плаванию. Центральное мероприятие «Урок воды», он проходит в дошкольных, средних и высших учебных заведениях, формируя у школьников и студентов экологическое мышление и практические навыки по сбережению природных ресурсов.

За прошедший год проект «День воды» был реализован в 26 субъектах РФ, было проведено более 100 различных эколого-просветительских и обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 15 тысяч человек, большая часть из которых – дети и подростки.

Второй победитель конкурса, проект по строительству и пуску в эксплуатацию станции химико-биологической очистки на Хабаровской ТЭЦ-2, был реализован за год: с января 2018 года по февраль 2019 года. В основе проекта лежит создание оборотной схемы водоснабжения, которая сводит к минимуму забор воды для нужд ТЭЦ из Амура и полностью исключает сброс очищенных производственных стоков обратно в реку. Это значит, что вода вновь и вновь возвращается в производство.

Новая станция позволяет не только очищать используемую непосредственно на ТЭЦ воду, но и стоки ливневых канализаций. Вода проходит шесть степеней очистки, включая очистку ультрафиолетом. За сутки через новые очистные сооружения пропускается более тысячи кубометров воды. Сдача важного для экологии реки Амур и города Хабаровска объекта символично состоялась в день 85-летия Хабаровской ТЭЦ-2 – 20 февраля 2019 года.

Конкурс «Надежный партнер – Экология» проводится в 2019 году впервые, его цель – содействовать реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране. Конкурс, в котором приняли участие более ста организаций в различных номинациях, проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при официальной поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, Минэнерго, Минприроды, Минпромторга и Минстроя России.

 

по информации пресс-службы РусГидро

фото: пресс-служба РусГидро

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