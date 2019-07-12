«Норникель» принял участие в глобальном индустриальном саммите GMIS-2019

Саммит прошел при поддержке Организации объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). GMIS-2019 был посвящен воздействию технологий «Индустрии 4.0» на окружающую среду и их роли в достижении Целей устойчивого развития, сформулированных ООН.

Делегацию «Норникеля» возглавил старший вице-президент компании Андрей Бугров. Выступая в ходе дискуссии, в которой приняли участие министры промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), он отметил, что конкурентоспособность экономик стран — участниц союза напрямую зависит от применения цифровых технологий, а основным драйвером развития в ближайшее время станет применение digital-технологий во всех отраслях жизни, в том числе в индустриальных компаниях.

«Поддерживая цели Организации объединенных наций в области устойчивого развития и разделяя призыв ООН трансформировать бизнес в пользу общества, природы и будущего планеты, „Норникель“ реализует капиталоемкую стратегию долгосрочного развития, направленную на формирование эффективного и экологически безопасного производства. В соответствии со стратегией, и ориентируясь на идеологию „Индустрия 4.0“, компания внедряет современные технологии на всех производственных этапах», — подчеркнул Андрей Бугров. По его словам, «Норникель» готов делиться уже опробованными на своих мощностях технологиями с другими участниками рынка.

Еще одна амбициозная инновационная инициатива «Норникеля», о которой рассказал Бугров, — токенизация реальных активов с применением технологии блокчейн.

«Это шаг к созданию нового глобального и прозрачного децентрализованного рынка с возможностью продажи практически любых оцифрованных активов. Существует потенциальная возможность токенизировать и права на производственную продукцию», — подчеркнул топ-менеджер.

Он отметил, что внедрение высоких технологий влечет за собой спрос на специалистов с определенными компетенциями и крупный бизнес является инициатором изменений существующей системы образования. В июне «Норникель» совместно с компанией IBM подписал соглашение с Московским физико-техническим институтом, согласно которому МФТИ запускает магистерскую программу по подготовке специалистов для горно-рудной отрасли, в том числе в области технологии блокчейн.

Андрей Бугров также встретился с генеральным директором Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонгом для обсуждения вопросов сотрудничества. «Норникель» планирует до конца 2019 г. подписать соглашение с ЮНИДО, которое предусматривает взаимодействие сразу по нескольким направлениям. В их числе — применение передовых мировых практик в области цифровизации и автоматизации производственных процессов, внедрение наилучших доступных технологий и разработка технологий в сфере промышленной экологии, энерго- и ресурсосбережения.

по информации компании «Норникель»