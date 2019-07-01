Красноярские компании начали экономить на интеллекте

Компания, в которой есть директор и секретарь - уже реальность. Секретарь подписана на множество пабликов, в ее рабочем компьютере - специальные программы, позволяющие получить ответ на любой вопрос, она активно использует бесплатные консультации по многим специализированным вопросам. С одной стороны - очень выгодная и успешная картинка. Но на деле оказывается, что прогресс во многих областях жизни попросту убивают компетенции, а иногда и здравый смысл. Sibnovosti.ru разбирались - смогут ли технологии убить профессии?

Центр занятости Красноярского края каждый месяц сообщает о состоянии рынка труда в регионе: о проценте безработных граждан, о «горячих» вакансиях и возможности пройти переобучение. В части работы – это, как правило, предложения, связанные с реальным трудом. Рабочих специальностей всегда в достатке – будь то далекая вахта или сфера строительства в самом городе.

С работниками интеллектуального труда все сложнее. Если посмотреть статистику резюме на популярных сервисов по подбору персонала, то, к примеру, за последний месяц 177 юристов подали свои резюме в поисках работы. Это довольно внушительная цифра. Бухгалтеров, находящихся в поиске, еще больше - около 300 новых резюме за месяц. Тенденция в части этих профессий очевидна. О ней уже давно говорят эксперты рынка труда: все чаще услуги этих специалистов заменяют на аутсорсинг или консалтинг. К чему это может привести? Если говорить глобально и с ужасом в голосе - к вымиранию профессий. Если посмотреть на все это детально - к многочисленным ошибкам виртуальных помощников и, как следствие, проблемам в бизнесе.

«Сейчас действительно тяжелое время для бизнеса, многие сокращают расходы. Вопрос в том, какие расходы можно резать, а какие нет. Я это уже видел во многих бизнесах, только спустя несколько лет люди понимают стоимость ошибки. То, что сейчас делают банки, или специализированные сервисы, «втюхивая» услуги, за которые они никакой ответственности не несут - огромный риск для интеллектуальных профессий», - рассказывает Андрей Лопатин, директор группы компаний «Правовая информатика».

По его словам, то, что в цифровой сфере происходит сейчас - полная замена человека роботом. Причем в тех отраслях, где человек крайне необходим.

«Профессионалов своего дела осталось немного, но даже их пытаются заменить цифровыми технологиями. Причем, парадокс в том, что способствуют этому сами специалисты, покупающие «псевдопродукты». К примеру, сейчас есть одна бухгалтерская система - очень красивая, - которая продается на 6, 12 или 18 месяцев. По договору это не услуга, а товар, соответственно вернуть деньги за него через два месяца вы не можете. Но директору же не скажешь, что ты потратил деньги компании впустую. И про то, что тебе на телефон при покупке 1000 рублей положили, тоже не скажешь. И про то, что мультиварку разыгрывали при продаже, тоже не скажешь…. Ты соглашаешься работать с этой системой, в которой сложно что-то найти, зато можно проконсультироваться с «экспертом». Говорит тебе, что делать в той или иной ситуации. Не смотрит документы, не знает судебную практику твоего региона. Условно, говоря платить или не платить налоги – платите. За переплату налогов пока не садят ( прим. ред – смеется). Естественно, через полгода профессионализм пользователя такой системы снижается, он по сути превращается в «передаста». В этом смысле, зачем платить бухгалтеру 50 тысяч рублей, если вбивать вопросы в компьютер может студент за 15 тысяч? Страшно, что следующий этап уже произошел. Многие директора компаний стали получать сообщения от популярных сервисов с предложением бухгалтерских услуг буквально следующего содержания: «Зачем платить бухгалтеру зарплату, вести бухгалтерию через наш сервис дешевле и удобнее» - комментирует ситуацию Лопатин.

По сути, сейчас интеллектуальные профессии переживают эпоху, которую можно окрестить «окей, гугл». Ее, к слову, уже пережили медики, когда на прием приходили пациенты, чье здоровье стало еще хуже из-за лечения по рекомендациям из интернета. Сейчас остается бороться с последствиями.

«Проблема заключается в том, что слишком большое количество знаний находится в открытом доступе. Это, скорее, во вред, чем во благо. Сегодня человек, не коим образом не связанный с медициной, занимается самолечением. Только понимает ли он, что именно лечить и к чему это может привести? Зачастую мы сталкиваемся с запущенной формой заболевания, а задавая вопрос пациенту, мол, голубчик, а где же вы были раньше, ведь проблема явно существует уже не один день/месяц/ год...самый распространенный ответ: «Ну, я же в интернете прочитал и решил, что все не страшно, надо только травки попить»», - рассказала красноярский врач-эндоскопист Валерия Савельева.

По словам красноярского юриста Игоря Артемьева, история с заменой специалистов технологиями похожа на протезирование.

«Никогда протез не сможет заменить нормальный функционал человек. Протез руки может быть сколь угодно совершенным, но на 100 процентов реальной рукой не станет. Яркий пример - дебаты между роботом и юристом. В них победил юрист, потому что робот не способен учесть все малейшие детали. Никакая система не способна полностью адаптироваться к реальности. Да, роботы в будущем многое что заменят. Но это будут низкооплачиваемые специальности, требующие лишь физических усилий. Специалистов интеллектуального труда они никогда не смогут заменить», - заявил он.

Особо критическая ситуация сложилась в бухгалтерии. Директор ООО «Север-Аудит плюс» Ирина Аганова иначе как кризисом профессии ее не характеризует.

«Часть бухгалтеров, и работающих, и которые только приходят в нашу профессию, свято уверены, что, нажав на волшебную кнопку в специальной программе, можно добиться результата. Ведь работа у нас механическая - заложил в программу первичные данные и они сами обрабатываются. Иллюзия таких специалистов - автоматическое получение достоверных отчетных форм для налоговых органов, собственников и инвесторов. Но это совсем не так. Если не знать правила бухгалтерского и налогового учета, с помощью которых специалист корректно выстраивает нужный алгоритм в работе с машиной, большой риск получить в результате искаженные данные финансового состояния организации. Справиться с проблемой можно путем подготовки бухгалтеров-практиков, которым специализированные системы учета будут только в помощь, как калькулятор. Ведь эту аналитическую особенность человека не заменит ни одна технология. Да, сейчас почти все делает машина, но бухгалтер должен быть в первую очередь контролером. Поэтому сейчас особо ценны бухгалтеры-практики со знанием системы внутреннего контроля, под руководством которых работают специалисты-операторы», - рассказала она.

Ушло ли время профессионализма или нет, покажет лишь жизнь. Однако то, что уже произошло, и это факт - специалисты перестают брать ответственность на себя, многие не хотят погружаться в процесс полностью и не готовы слышать варианты и анализировать, выбирая то, что реально для них дешевле. Когда в ошибках виноваты системы и роботы - так ведь безопаснее и проще.

текст: Алексей Спиридонов