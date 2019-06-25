85 лет назад в Красноярском крае выпустили первую банку сгущенки. Молочный завод в 1928 начали строить около Канска в пустынной степи, а уже спустя шесть лет сделали начальную варку сгущенного молока. В первый год после пуска предприятие произвело 2 260 тысяч банок молочных консервов. В годы Великой Отечественной войны технологии приспособили под выпуск гранат, а после 1945-ого вернулись к довоенному уровню производства сгущенки.

Место строительства завода располагалось на реке Урьке, где местный купец Филимонов содержал небольшую мельницу. Позже здесь появилась железнодорожная станция Филимоново.

Сегодня Филимоновская сгущенка по праву может считаться одним из символов Красноярского края. В 1975 году завод достиг максимума выработки молочных консервов – 52 млн банок.

В 2013 году, пройдя через банкротство, компания стала ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» и на данный момент является лидером по росту выпуска молочной продукции в Красноярском крае.

«Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать 300 тонн сырого молока в сутки. На сегодняшний день объем переработки составляет от 100 до 200 тонн в сутки в зависимости от сезона. В ассортименте - цельное молоко, сметана, кефир, йогурты и творог. Ну, и самое главное – сгущенное молоко, кофе и какао. При этом используются исключительно качественные и натуральные ингредиенты – качественный какао порошок и зерновой кофе», - рассказали на предприятии.

По словам директора Филимоновского молочноконсервного комбината Галины Клепец, в какой-то момент сгущенное молоко дискредитировало себя как продукт и многие покупатели просто перестали его употреблять. Однако ее предприятие марку держит.

«Некоторые производители и сейчас идут по пути максимального удешевления сырьевой составляющей себестоимости продукции. Когда в 2013 году сменился собственник завода, мы решили, что это не наш путь. И на сегодня рост продаж сгущенных консервов мы связываем именно с качеством нашей продукции, и как следствие - возвратом доверия покупателей», - поделилась она.

Отметим, что сейчас технология производства сгущенки мало изменилась: из молока выпаривается влага и добавляется сахарный сироп. Главный секрет вкуса - качественное сырье от местных производителей молока, а также ответственные, болеющие за свое дело сотрудники. Сейчас на заводе трудятся 300 человек среди который есть настоящие трудовые династии: Волковы, Смирновы, Скороходовы, Доровских, Томашевские, Обризановы, Безушенко.

«Хочу сказать огромное спасибо всем работникам нашего комбината, как основного производства, так и вспомогательных - за доверие, за ваш каждодневный труд и патриотизм. Сегодня у нас сложилась настоящая команда, впереди - огромные планы. Я верю, что наш комбинат может стать одним из лучших в России, у нас для этого все есть», - резюмировала Клепец.

Стоит добавить, что продукция Филимоновского комбината входит в Ассоциацию «Енисейский стандарт» и имеет соответствующую маркировку. Высокое качество и статус местного производителя выгодно выделяют продукцию на полках магазинов.

по информации Ассоциации «Енисейский стандарт»

фото: Ассоциация «Енисейский стандарт»