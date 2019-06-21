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Составлен топ вакансий для проекта «Енисейская Сибирь»

Главная Бизнес
Красноярск
16:45 21 Июня 2019
общество, красноярск, вакансии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики краевого агентства труда и занятости населения составили рейтинг востребованных профессий для реализации инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации. 

Больше всего для работы на участках требуются машинисты бульдозера, экскаватора, автогрейдера и самоходного катка. В проект ищут водителей грузовых машин и монтеров путей. Также работодателям нужны инженеры, слесари и электрослесари. 

«Список востребованных профессий получен на основании проведенного опроса работодателей», — рассказали в агентстве. 

Желающие поучаствовать в реализации масштабного инвестиционного проекта могут отправить резюме на почту: invest_24@mail.ru или обратиться в ближайший центр занятости населения. 

Напомним, проект «Енисейская Сибирь» направлен на развитие трех регионов: Красноярского края, Хакасии и Тывы. Планируется строительство железнодорожной дороги Кызыл (Тува) – Курагино (Красноярский край), создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе и другие крупные проекты. 

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