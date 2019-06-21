Составлен топ вакансий для проекта «Енисейская Сибирь»

Аналитики краевого агентства труда и занятости населения составили рейтинг востребованных профессий для реализации инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Больше всего для работы на участках требуются машинисты бульдозера, экскаватора, автогрейдера и самоходного катка. В проект ищут водителей грузовых машин и монтеров путей. Также работодателям нужны инженеры, слесари и электрослесари.

«Список востребованных профессий получен на основании проведенного опроса работодателей», — рассказали в агентстве.

Желающие поучаствовать в реализации масштабного инвестиционного проекта могут отправить резюме на почту: invest_24@mail.ru или обратиться в ближайший центр занятости населения.

Напомним, проект «Енисейская Сибирь» направлен на развитие трех регионов: Красноярского края, Хакасии и Тывы. Планируется строительство железнодорожной дороги Кызыл (Тува) – Курагино (Красноярский край), создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе и другие крупные проекты.