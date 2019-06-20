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Торговая сеть «Пятерочка» откроет магазины на месте ROSA

Главная Бизнес
Красноярск
08:40 20 Июня 2019
продукты, магазины, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Торговая сеть «Пятерочка» откроет в Красноярском крае 30 новых магазинов. Двадцать супермаркетов появятся в Красноярске. Большинство торговых точек федерального ретейлера X5 Retail Group в краевом центре будут работать на месте закрывшихся супермаркетов ROSA.

На сегодняшний день в Красноярске открыты 10 супермаркетов «Пятерочка», по краю их более 20, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что торговая есть «Пятерочка» зашла в Красноярск в конце прошлого года. Тогда же сеть Rosa сократила свое присутствие на рынке краевого центра до одного магазина.

Ранее торговая сеть «Пятерочка» присутствовала в Красноярске, но в 2010 году закрыла супермаркеты. Федеральный ретейлер является одним из самых крупных в России. В розничную сеть входит 13 тысяч супермаркетов по всей стране.

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