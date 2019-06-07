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Роснефть планирует «великие открытия и масштабные проекты» на севере Красноярского края

Главная Бизнес
Красноярск
10:23 7 Июня 2019
добыча, в красноярском крае, нефть, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный исполнительный директор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о перспективах развития нефтедобычи в Арктике. На сессии «Энергетическая панель» он отметил, что серьезный ресурсный потенциал заложен на север Красноярского края. По предварительным оценкам экспертов, только на суше сосредоточено до 5 млрд тонн нефти. Общий запас ресурсов в российской Арктике для возможных проектов «Роснефти» превышает 20 млрд тонн нефти, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Эта оценка включает в себя проект в Карском море, где с учетом предстоящего бурения, я думаю, мы превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьезное влияние на мировую нефтяную отрасль», - цитирует Игоря Сечина пресс-служба краевого правительства.

На севере Красноярского края «Роснефть» планирует реализовать интегральный проект, который будет включать в себя ресурсную базу и инфраструктуру действующих месторождений – Ванкорского, Сузунского, Тагульского, а также проектов Пайяхской и Западно-Иркинской группы.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня.

 

автор: Терещенко Михаил, фотобанк ПМЭФ-2019

 
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