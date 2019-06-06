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Администрация Красноярска выбрала лучший проект крематория

Главная Бизнес
Красноярск
10:51 6 Июня 2019
похороны, администрация, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В Красноярске определен победитель конкурса на лучший проект крематория. В городской администрации сообщили, что по итогам оценки комиссии и народного голосования в интернете, лучшим признан проект бизнесмена Вадима Абдулина – владельца компании ООО «Красноярский крематорий». При этом решение комиссии совпадает с результатами интернет-голосования, сообщили в администрации.

В мэрии отметили «яркий» дизайн ритуального сооружения, с подсвеченным крестом на одном из зданий. Кроме того, принят во внимание масштаб реализации проекта: две кремационные линии, работа в три смены, в штат будут трудоустроены 38 человек.

Напомним, на конкурс проектов красноярского крематория заявились четыре компании. Участники подготовили проекты здания крематория, административного корпуса, траурного зала, колумбария, а также проработали инженерную инфраструктуру.

Отметим, что Вадим Абдулин является одним из ведущих представителей ритуального бизнеса в Красноярске. В 2015 году он заключит договор с новосибирским крематорием на оказание услуг по кремации. Тела доставляют в Новосибирск, а затем прах возвращают в Красноярск.

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