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В Красноярске появился хостел для растений

Главная Бизнес
Красноярск
09:07 5 Июня 2019
красноярск, цветы
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярка открыла хостел для комнатных растений. Автор стартапа - Алена Гулакова, о своем бизнесе она рассказала в соцсетях. В «гостинице» можно оставить растения на время отпуска или командировки. Их будут поливать и в случае необходимости производить обрезку и подкормку.

«Если ваше растение болеет, оно будет жить в отдельной от остальных растений комнате, и можно дополнительно заказать обработку от вредителей», - рассказывает о своей услуге начинающая бизнеследи.

Кроме того, владелица хостела для домашних растений готова организовать и выездной уход за комнатными растениями, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В этом случае клиенту придется доверить ей ключи от своей квартиры. Стоимость такой услуги обговаривается индивидуально.

 

Фото: shushbor.ru/Элинор Пэйт

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