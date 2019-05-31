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Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»

Главная Бизнес
Красноярск
10:01 31 Мая 2019
банк, бизнес, финансы, деньги, форум
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Красноярск стал третьим городом в стране, где прошел бизнес-форум  для  малого бизнеса «Свое дело». Перед предпринимателями выступили 5 признанных экспертов в своих областях бизнеса.

Спикеры форума в Красноярске -  один из самых известных и титулованных специалистов по лидерству Радислав Гандапас, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса, основатель сервиса «Финолог» Михаил Смолянов, эксперт в области управления продажами Вадим Дозорцев, эксперт по диджитал-продвижению Алексей Иванов.

Главная их  задача – предложить эффективные инструменты и варианты решений сложных бизнес-задач, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы компаний, показать, как должен меняться бизнес. И сделано это было на реальных примерах. 

В рамках форума была проведена диагностика бизнеса двух красноярских предпринимателей – Артема Коровина, компания «Бревно» и Юлии Анциферовой – владелицы сети магазинов тканей и швейной фурнитуры.

Бизнес-форум «Свое дело» в  Красноярске -  это лишь один из этапов большого реалити-проекта. На первом этапе, после изучения анкет предпринимателеймалого и микробизнеса, желающих принять участие в проекте,  были выбраны эти 2 компании.  Затем в них прошли  съемки бизнес-процессов.  Через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.

Управляющий Красноярским отделением Дмитрий Солнцев, приветствуя участников форума, отметил, что  он такой же предприниматель, как и они, просто у него  немного другие функции и задачи. «Но у нас и много общего - каждый день мы с вами стремимся предоставлять лучший сервис для своих клиентов, развиваться и помогать совершенствоваться своим партнерам», - подчеркнул он.

Дмитрий Солнцев  поздравил участников форума с прошедшим Днем предпринимателя. И выразил надежду, что такой формат мероприятия позволит им  получить новые знания и инструменты для их дальнейшего применения в собственном бизнесе.

6 июня «Свое дело» пройдет в Омске. На осень запланировано еще три крупных форума.

Фото: ПАО «Сбербанк»
По материалам ПАО «Сбербанк»

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