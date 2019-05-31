Более 1500 предпринимателей Красноярского края и Хакасии стали участниками бизнес-форума «Свое дело»

Красноярск стал третьим городом в стране, где прошел бизнес-форум для малого бизнеса «Свое дело». Перед предпринимателями выступили 5 признанных экспертов в своих областях бизнеса.

Спикеры форума в Красноярске - один из самых известных и титулованных специалистов по лидерству Радислав Гандапас, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса, основатель сервиса «Финолог» Михаил Смолянов, эксперт в области управления продажами Вадим Дозорцев, эксперт по диджитал-продвижению Алексей Иванов.

Главная их задача – предложить эффективные инструменты и варианты решений сложных бизнес-задач, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы компаний, показать, как должен меняться бизнес. И сделано это было на реальных примерах.

В рамках форума была проведена диагностика бизнеса двух красноярских предпринимателей – Артема Коровина, компания «Бревно» и Юлии Анциферовой – владелицы сети магазинов тканей и швейной фурнитуры.

Бизнес-форум «Свое дело» в Красноярске - это лишь один из этапов большого реалити-проекта. На первом этапе, после изучения анкет предпринимателеймалого и микробизнеса, желающих принять участие в проекте, были выбраны эти 2 компании. Затем в них прошли съемки бизнес-процессов. Через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.

Управляющий Красноярским отделением Дмитрий Солнцев, приветствуя участников форума, отметил, что он такой же предприниматель, как и они, просто у него немного другие функции и задачи. «Но у нас и много общего - каждый день мы с вами стремимся предоставлять лучший сервис для своих клиентов, развиваться и помогать совершенствоваться своим партнерам», - подчеркнул он.

Дмитрий Солнцев поздравил участников форума с прошедшим Днем предпринимателя. И выразил надежду, что такой формат мероприятия позволит им получить новые знания и инструменты для их дальнейшего применения в собственном бизнесе.

6 июня «Свое дело» пройдет в Омске. На осень запланировано еще три крупных форума.

Фото: ПАО «Сбербанк»

По материалам ПАО «Сбербанк»