Поддержка «Норникелем» красноярской Универсиады - один из лучших социальных проектов

Высокую награду компания получила за комплексный проект по поддержке XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая прошла Красноярске. Торжественная церемония вручения премии состоялась 24 мая в Тверской области.

«Вклад генерального партнера компании в подготовку и проведение Зимней универсиады высоко оценен экспертным сообществом. Помимо производственных показателей «Норникель» в число своих приоритетов всегда ставит развитие культуры, образования, улучшение окружающей среды и качества жизни людей, видит в крупных спортивных мероприятиях масштабную гуманитарную составляющую. Мы разделяем ценности честной игры, равных возможностей и стремления к победе», – заявил старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

Напомним, «Норникель» поддержал всемирные студенческие игры не только финансово и инфраструктурно, но взял на себя дополнительные обязательства: подготовка кадров, собственная волонтерская программа, содействие в открытии всему миру нового образа современной Сибири. По словам старшего вице-президента вклад компании в масштабное спортивное событие придал импульс развитию краю и оставил в регионе богатое наследие. «Норникель» провел реконструкцию набережной Красноярска, создал художественную подсветку Коммунального моста и здания Енисейского речного пароходства.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»