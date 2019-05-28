28 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Поддержка «Норникелем» красноярской Универсиады - один из лучших социальных проектов

Главная Бизнес
Красноярск
13:04 28 Мая 2019
награды и премии, бизнес, универсиада
версия для печати Ico_print

Высокую награду компания получила за комплексный проект по поддержке XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая прошла  Красноярске. Торжественная церемония вручения премии состоялась 24 мая в Тверской области.

«Вклад генерального партнера компании в подготовку и проведение Зимней универсиады высоко оценен экспертным сообществом. Помимо производственных показателей «Норникель» в число своих приоритетов всегда ставит развитие культуры, образования, улучшение окружающей среды и качества жизни людей, видит в крупных спортивных мероприятиях масштабную гуманитарную составляющую. Мы разделяем ценности честной игры, равных возможностей и стремления к победе», – заявил старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов.

Напомним, «Норникель» поддержал всемирные студенческие игры не только финансово и инфраструктурно, но взял на себя дополнительные обязательства:  подготовка кадров, собственная волонтерская программа, содействие в открытии всему миру нового образа современной Сибири. По словам старшего вице-президента вклад компании в масштабное спортивное событие придал импульс развитию краю и оставил  в регионе богатое наследие. «Норникель» провел реконструкцию набережной Красноярска, создал художественную подсветку Коммунального моста и здания Енисейского речного пароходства.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» вновь показал высокий уровень ведения бизнеса

«Норникель» вновь показал высокий уровень ведения бизнеса

28 Мая 2019 г.
Компания получила премию в специальной номинации

Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края

24 Апреля 2019 г.
Бизнес-завтрак на тему «Банковские инструменты для развития бизнеса в Сибирском регионе
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены активно жалуются на коррупцию

Красноярские бизнесмены активно жалуются на коррупцию

18 Апреля 2019 г.
Более двух тысяч предпринимателей приняли участие в анонимном опросе
Новости Красноярска: Красноярский бизнес могут оштрафовать и закрыть за отсутствие договора на вывоз ТКО

Красноярский бизнес могут оштрафовать и закрыть за отсутствие договора на вывоз ТКО

5 Апреля 2019 г.
В городе идут проверки
Новости Красноярска: Легенды хоккея провели в Норильске благотворительный матч

Легенды хоккея провели в Норильске благотворительный матч

2 Апреля 2019 г.
Собранная сумма - 1,5 млн рублей - удвоена
Новости Красноярска: Более 50 тысяч тонн мусора вывезли с левого берега Красноярска за три месяца

Более 50 тысяч тонн мусора вывезли с левого берега Красноярска за три месяца

2 Апреля 2019 г.
Левобережный оператор назвал цифры мусорной реформы
Новости компаний
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
23/05
Выпускники ФМШ СФУ открыли череду последних звонков
23/05
Комбинат «Волна» готов к «высокому» строительному сезону
23/05
СГК восстанавливает красноярские дворы после ремонта теплосетей
21/05
«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева
21/05
Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию
21/05
Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Хакасии нашли тела красноярских туристов

В Хакасии нашли тела красноярских туристов

26 Мая 2019 г.
Всего в пропавшей группе было четыре человека
Новости Красноярска: Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

24 Мая 2019 г.
Так пенсионеры решили бороться с мусором
Новости Красноярска: Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

23 Мая 2019 г.
Такое решение принял арбитражный суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356