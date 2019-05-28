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«Норникель» вновь показал высокий уровень ведения бизнеса

Главная Бизнес
Красноярск
11:03 28 Мая 2019
премия, вознаграждение, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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«Норникель» признан победителем всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018». Компания получила премию в специальной номинации «За отражение в отчетности соответствия корпоративных целей, задач и результатов деятельности ЦУР -2030».

Награждение лауреатов конкурса состоялось в отеле «Ритц-Карлтон». В число победителей вошли самые динамично развивающиеся отечественные бренды - «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Северсталь» и другие.

Президент РСПП Александр Шохин отметил важную функцию конкурса, которая заключается в содействии устойчивому развитию компаний, отвечающему долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации. Однако главная цель премии, по мнению главы Союза промышленников и предпринимателей, не просто отметить динамично развивающиеся компании по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, но прежде всего сделать их практики пригодными для тиражирования, показать, что достижение высоких результатов доступно многим компаниям.

Спецноминация, которой был отмечен «Норникель», напрямую связана с беспрецедентной международной программой «Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года», которая была принята ООН в 2015 году. Она включает в себя 17 целей и 169 задач современного бизнеса и охватывает основные аспекты устойчивого развития – экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. Соответствие корпоративных целей «Норникеля» мировому бизнес-процессу и было оценено экспертами конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса».

Старший вице-президент Лариса Зелькова, получившая престижную награду из рук Александра Шохина, подчеркнула, что устойчивое развитие любого бизнеса напрямую зависит от главной ценности каждого предприятия – его сотрудников.

«Поэтому прежде всего необходимо заниматься развитием непосредственно кадров, потенциала каждого отдельно взятого сотрудника компании, чем мы с успехом и занимаемся в компании. Только в этом случае ЦУР-2030 станут осязаемыми и достижимыми, а цели компании будут отвечать глобальной повестке», - сказала вице-президент.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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