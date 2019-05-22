Кому в 2019 году нужна онлайн-касса

В июле 2019 года в России завершается кассовая реформа. До 1 июля на онлайн-кассы должны перейти владельцы малого и микробизнеса, которые или продают товары самостоятельно - без наемных работников, или оказывают услуги. Предпринимателям в нашем городе очень важно знать все детали и нюансы работы с онлайн-кассой, которая теперь требуется по закону, поэтому мы вместе с экспертами компании «Эвотор», производителя «умных» онлайн-касс для малого бизнеса, решили в них разобраться.

Зачем придумали онлайн-кассы?

Кассы были и раньше, хотя применялись далеко не везде. Государство заинтересовано в том, чтобы видеть современное состояние экономики в режиме онлайн, без искажений, для чего собирает данные через онлайн. Это позволяет сократить налоговые проверки, эффективно оценивать состояние экономики, видеть тренды потребления и принимать экономические решения. В основе этой системы – онлайн-кассы, которые передают данные о любой покупке напрямую в налоговую. Это происходит так: клиент делает покупку, касса пробивает ему чек, данные попадают к оператору фискальных данных (с ним нужно заключить договор), и следом в налоговую. Это базовая функция устройства. Но «онлайн» дает большие возможности и самому бизнесу. Во-первых, все оказываются равны перед законом – и конкуренция с соседним магазином или сервисом становится честной. Во-вторых, это позволило превратить кассу в полноценный компьютер, который очень хорошо понимает ваш бизнес.

Кому понадобится онлайн-касса в 2019 году?

До 1 июля 2019 года онлайн-кассу должны поставить те, кто оказывает различные услуги: занимается парикмахерским бизнесом и косметологией, ремонтирует автомобили, мотоциклы, компьютеры, бытовую технику или часы, перевозит грузы и пассажиров на машинах и по воде, оказывает медицинские услуги, лечит животных, проводит спортивные занятия, занимается прокатом. В сфере торговли и общепита это предприниматели, которые торгуют в магазинах площадью до 50 м² или в киосках, кормят людей в помещениях площадью до 50 м² или без зала обслуживания, производят молоко или занимаются рыбной ловлей, торгуют медпрепаратами. Юридически это ИП и организации на ЕНВД и некоторые ИП на патенте, которые оказывают услуги, и ИП на ЕНВД и патенте в торговле и общепите без наемных работников.

Как выбрать кассу?

Лучше всего сразу выбрать кассу, которая помимо основной функции имеет доступ к самым разным облачным сервисам. Такие онлайн-кассы называются смарт-терминалами или «умными» кассами, по аналогии со смартфонами. Они и выглядят, как привычные всем планшеты на системе Android. Компания «Эвотор» первой на рынке создала такие устройства, организовала их производство в России специально для малых предприятий и сейчас является абсолютным лидером в этом сегменте устройств.

В отличие от других, смарт-терминалы легко адаптируются под конкретный бизнес и сразу позволяют вести его эффективно. Например, для салона красоты или автосервиса – онлайн запись клиентов и ведение расписания работы персонала, для небольшого магазина – учет товаров и контроль работы кассиров, для любого бизнеса – внедрение скидочных программ или просто размещение информации о торговой точке на карте города. Поскольку все в онлайне и облаке, то есть мобильное приложение для владельца на iOS и Android – можно следить, как идет бизнес, находясь на другом конце города или в отпуске. В Эвоторе таких функций и сервисов – более 400, смарт-терминал помогает привлекать клиентов и работать с лояльностью, вести учет товаров и автоматизировать бухгалтерию, контролировать сотрудников и получать полную аналитику продаж.

Сколько стоят смарт-терминалы?

Для компаний – участников 3 волны реформы - наилучшим выбором будут смарт-терминалы Эвотор 5 и Эвотор 7.2. Эвотор 5 подходит для магазинов и кафе небольшой площади, торговли на выезде и на рынках, это самая легкая и компактная модель: весит 400 г, помещается в карман куртки. Эвотор 7.2 – самая популярная модель прошлых сезонов – предназначена для различных сервисных предприятий: химчисток, автосервисов, ремонтных мастерских, прокатов. Цена обеих моделей без фискального накопителя 11 700 р. Подключение к оператору фискальных данных, например, лидеру рынка «Платформе ОФД» стоит 3 тысячи рублей в год (есть еще более дешевые тарифы, от 1 дня до 3 лет). При этом ИП могут в конце года получить за кассу налоговый вычет в размере 18 000 р, если зарегистрируют ее в налоговой в положенный срок – до 1 июля 2019 года. Таким образом, получается, что модели Эвотор 5 и Эвотор 7.2 предприниматель приобретает фактически за 0 рублей. А если в вашем бизнесе важна красота и дизайн (как, например, в салонах красоты и модных бутиках), ваш выбор – Эвотор 7.3 и Эвотор 10. Это того стоит.

Фото: Эвотор

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