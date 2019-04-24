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Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края

Главная Бизнес
Красноярск
08:13 24 Апреля 2019
обсуждение, банк, конференция, бизнес
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Бизнес-завтрак на тему «Банковские инструменты для развития бизнеса в Сибирском регионе: тенденции, возможности, механизмы» провел для  предпринимателей Красноярского края Дальневосточный банк.  «Малый и средний бизнес является для нас приоритетным направлением: почти 30 лет работая на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, Дальневосточный банк обеспечивает своим клиентам максимально широкий спектр кредитных продуктов.  Вместе с нашими клиентами  мы находим и реализуем оптимальные и эффективные решения для развития предприятий», – отметила начальник Департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Наталья Маракова, приветствуя гостей.

Советник Президента  Дальневосточного банка Виктор Савиных детально  осветил этапы  эффективного взаимодействия  кредитной организации и  бизнеса  для  получения  финансирования, подчеркнув: «Мы - региональный банк, который присутствует на большой территории и  работает с клиентами по понятным правилам, которые, с одной стороны, устанавливает регулятор, а с другой стороны, эти правила мы дорабатываем вместе с вами».

Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края

Продолжила тему  поддержки  малого и среднего бизнеса Директор Филиала  Дальневосточного банка в городе Красноярске  Евгения Кравцова: «Сегодня банк  представляет  целевые программы кредитования  «Бизнес-ипотека», «Бизнес-авто» и «Бизнес-актив» на приобретение основных средств (недвижимости, транспорта), их капитальный ремонт и строительство.

Также  предприниматели могут воспользоваться программой «На развитие бизнеса» для пополнения оборотных средств, развития новых направлений и расширения деятельности. По всем видам финансирования клиент сам выбирает схему погашения основного долга, допускается отсрочка платежа по основному долгу до 3 месяцев, отсутствуют  ограничения по минимальному сроку кредитования. Мы успешно сотрудничаем  с Региональными гарантийными организациями  Красноярского края, привлекая их  в качестве поручителя при недостаточности залогового имущества, а также с  АО «МСП Банк» и  АО «Федеральная  корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» по программам гарантийной поддержки и стимулирования кредитования МСП для повышения  доступности кредитования данного сегмента».

Кроме того, Евгения  Кравцова напомнила, что Дальневосточный банк является участником  программы льготного кредитования  субъектов малого и среднего  предпринимательства  Министерства экономического развития РФ и предоставляет  кредиты на инвестиционные и оборотные  цели в  сумме от 3 миллионов рублей по ставке не более 8,5%. Воспользоваться предложением могут предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортных услугах, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования и других отраслях.

Директор Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Красноярска Юрий Болсуновский  и заместитель генерального директора краевого Агентства развития бизнеса Константин Крюков познакомили  предпринимателей  с  действующими мерами поддержки бизнеса со стороны государства, подчеркнув, что взаимодействие с  региональными банками является  одним из приоритетных  направлений работы  институтов развития.  «Оперативное принятие решений, бизнес-модель, адаптируемая под потребности  рынка -  вот  преимущества региональных  кредитных организаций»,- подчеркнул  Константин Крюков. Представители бизнес-сообщества отметили актуальность затронутых тем и выразили пожелание, чтобы  мероприятия  подобного  формата стали  традиционными.  

Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края

Фото: ПАО «Дальневосточный банк»
ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия №843. Реклама

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