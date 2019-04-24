Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края

Бизнес-завтрак на тему «Банковские инструменты для развития бизнеса в Сибирском регионе: тенденции, возможности, механизмы» провел для предпринимателей Красноярского края Дальневосточный банк. «Малый и средний бизнес является для нас приоритетным направлением: почти 30 лет работая на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, Дальневосточный банк обеспечивает своим клиентам максимально широкий спектр кредитных продуктов. Вместе с нашими клиентами мы находим и реализуем оптимальные и эффективные решения для развития предприятий», – отметила начальник Департамента розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса Наталья Маракова, приветствуя гостей.

Советник Президента Дальневосточного банка Виктор Савиных детально осветил этапы эффективного взаимодействия кредитной организации и бизнеса для получения финансирования, подчеркнув: «Мы - региональный банк, который присутствует на большой территории и работает с клиентами по понятным правилам, которые, с одной стороны, устанавливает регулятор, а с другой стороны, эти правила мы дорабатываем вместе с вами».

Продолжила тему поддержки малого и среднего бизнеса Директор Филиала Дальневосточного банка в городе Красноярске Евгения Кравцова: «Сегодня банк представляет целевые программы кредитования «Бизнес-ипотека», «Бизнес-авто» и «Бизнес-актив» на приобретение основных средств (недвижимости, транспорта), их капитальный ремонт и строительство.

Также предприниматели могут воспользоваться программой «На развитие бизнеса» для пополнения оборотных средств, развития новых направлений и расширения деятельности. По всем видам финансирования клиент сам выбирает схему погашения основного долга, допускается отсрочка платежа по основному долгу до 3 месяцев, отсутствуют ограничения по минимальному сроку кредитования. Мы успешно сотрудничаем с Региональными гарантийными организациями Красноярского края, привлекая их в качестве поручителя при недостаточности залогового имущества, а также с АО «МСП Банк» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» по программам гарантийной поддержки и стимулирования кредитования МСП для повышения доступности кредитования данного сегмента».

Кроме того, Евгения Кравцова напомнила, что Дальневосточный банк является участником программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ и предоставляет кредиты на инвестиционные и оборотные цели в сумме от 3 миллионов рублей по ставке не более 8,5%. Воспользоваться предложением могут предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, строительстве, транспортных услугах, в областях информации и связи, туризма, здравоохранения, образования и других отраслях.

Директор Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Красноярска Юрий Болсуновский и заместитель генерального директора краевого Агентства развития бизнеса Константин Крюков познакомили предпринимателей с действующими мерами поддержки бизнеса со стороны государства, подчеркнув, что взаимодействие с региональными банками является одним из приоритетных направлений работы институтов развития. «Оперативное принятие решений, бизнес-модель, адаптируемая под потребности рынка - вот преимущества региональных кредитных организаций»,- подчеркнул Константин Крюков. Представители бизнес-сообщества отметили актуальность затронутых тем и выразили пожелание, чтобы мероприятия подобного формата стали традиционными.

Фото: ПАО «Дальневосточный банк»

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