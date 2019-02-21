Чистая прибыль компании «Краспригород» за год сократилась в 39 раз

Выручка компании «Краспригород» по итогам 2018 года превысила 335 млн рублей. По сравнению с 2017 годом доходы организации выросли на 2,6%, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на федеральную газету железнодорожников «Гудок».

Выручка компании, которая осуществляет в Красноярском крае пригородные железнодорожные перевозки, росла за счет увеличения пассажиропотока в границах Красноярской железной дороги. В 2018 году объем пригородных пассажирских перевозок увеличился на 4,4% до 6,5 млн человек.

Между тем, размеры чистой прибыли «Краспригорода» сократились в 39 раз с 11,7 млн рублей до 302 тысяч рублей. Это связано с убытками прошлых лет, а также тратами на обновление подвижного состава.

Фото: КрасЖД