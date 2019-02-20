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В Промпарк Железногорска ищут резидентов

Главная Бизнес
Красноярск
16:58 20 Февраля 2019
бизнес, промышленность, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Промышленный парк Железногорска ищут резидентов из числа представителей малого и среднего бизнеса. Информацию об этом публикует портал краевого правительства.

Напомним, Промпарк создан в закрытом городе, который признан территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Резидентам обещают преференции в виде предоставления производственных площадей с готовой инфраструктурой (электро-, водо-, теплоснабжение, канализация), бесплатного подключения к инженерным сетям. Кроме того, бизнесмены смогут претендовать на особый правовой режим предпринимательской деятельности, дополнительные федеральные льготы и административные преференции для инвесторов.

«В частности, для резидентов ТОСЭР налог на прибыль в течение первых пяти лет не будет превышать 5% и 10% в течение следующих пяти лет. На 10 лет резиденты освобождаются от налога на имущество, и с 30% до 7,6% сокращаются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Также предусмотрен режим свободной таможенной зоны, который позволит резиденту существенно оптимизировать издержки по импортно-экспортным операциям», - сказано в сообщении.

Добавим, для заключения договора аренды помещений промпарка бизнесменам необходимо принять участие в торгах.

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