Макдональдс на Волочаевской откроется в последний день зимы. Представители инвестора пригласили 28 февраля СМИ на торжественную церемонию.

Напомним, ресторан быстрого питания расположится в здании бывшего образовательного центра «Тьютоника» по адресу ул. Волочаевская, 44. Объект был признан аварийным, городские власти продали его с аукциона как «неподлежащий ремонту». Детский центр был вынужден переехать в соседние школы.

Инвестор частично перестроил здание, обновил фасад.

Этот Макдональдс станет уже третьим в Красноярске. Ранее заведения сети открылись в центре города в районе Театральной площади, а также на Взлетке на перекрестке улиц Молокова и Шахтеров.