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Макдональдс на Волочаевской откроется в последний день зимы

Главная Бизнес
Красноярск
14:44 20 Февраля 2019
макдоналдс, ресторан, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Макдональдс на Волочаевской откроется в последний день зимы. Представители инвестора пригласили 28 февраля СМИ на торжественную церемонию.

Напомним, ресторан быстрого питания расположится в здании бывшего образовательного центра «Тьютоника» по адресу ул. Волочаевская, 44. Объект был признан аварийным, городские власти продали его с аукциона как «неподлежащий ремонту». Детский центр был вынужден переехать в соседние школы.

Инвестор частично перестроил здание, обновил фасад.

Этот Макдональдс станет уже третьим в Красноярске. Ранее заведения сети открылись в центре города в районе Театральной площади, а также на Взлетке на перекрестке улиц Молокова и Шахтеров.

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