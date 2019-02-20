Красноярские производители полуфабрикатов отличились в Москве

В Москве завершилось крупнейшее ежегодное мероприятие в продовольственной сфере не только России, но и всей Восточной Европы «Продэкспо-2019». В этом году на выставку приехали представители 69 стран и абсолютно всех регионов страны.
От Красноярского края свою продукцию представили 11 производителей. Они приняли участие в дегустационных конкурсах и сумели отличиться. Так, за высокие потребительские свойства золотыми и серебряными медалями отмечена продукция ООО «Малтат». Также награды получили Торговый дом «Мясничий» и мясокомбинат «Агроэлита». Обе компании собрали призы за свои полуфабрикаты: котелы, тефтели, пельмени и колбаски для жарки.
«Такие мероприятия позволяют обзавестись новыми контактами и повысить свою компетентность. Для нас этот форум не только «себя показать», но и посмотреть на других. Это погружение в экспертное сообщество обогатило нас идеями, которые мы собираемся реализовать в ближайшее время на радость покупателям», - приводит портал краевого правительства слова генерального директора холдинга Goldman Group Романа Гольдмана.
Особо гордится успехами краевая власть.
«Нашим предприятиям есть, что показать и есть чем гордиться. Осуществляя производство пищевой продукции, они ориентируются на предпочтения потребителей, постоянно работают над совершенствованием упаковки. Благодаря этому присутствие местных производителей в торговых сетях по отдельным группам товаров за последние несколько лет увеличилось с 18 до 40 процентов», - заявил по итогам выставки министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.