Собирать отходы в Красноярске будут устойчивые к морозам Мерседесы

Пять новых мусоровоз марки «Mercedes» приобрела компания «Экопроект» - перевозчик «Красноярской рециклинговой компании», левобережного оператора по вывозу коммунальных отходов.

Специальную версию этих машин, максимально адаптированную для местных климатических условий, разработали по заказу регионального оператора. На шасси новых мусоровозов установлены специальные опции для северного климата – подогрев турбины перед запуском двигателя. Подъемное устройство Zoeller, признанное одним из лучших в мире, дополнено дублированной системой управления – автоматической и ручной. Это означает, что водитель всегда может доработать смену в ручной режиме, даже если при низких температурах вдруг откажет электрика. Сама же электросистема максимально защищена от подобных проблем.

Новые мусоровозы уже вышли на улицы города для работы в тестовом режиме, сейчас их направляют на самые сложные участки с большим количеством накопления коммунальных отходов. За рейс одна такая машина можем забрать около 150 контейнеров и вывезти до 18 тонн мусора. Отличительная особенность автомобилей – универсальность. Каждая может взять как обычный металлический контейнер, пластиковый евробак, так и многокубовую «мульду». Еще один плюс – высокий коэффициент уплотнения. Любые отходы, попадая в установку, ужимаются в семь раз.

По словам директора компании «Экопроект Вадима Зоркина, новые мусоровозы практичны и экономичны.

«Они рассчитаны на эксплуатацию в непрерывном режиме, выдерживают значительные нагрузки в течение длительного времени. Очень комфортная кабина для водителей, роботизированная коробка передач, облегчающая работу во всех трех режимах его работы – в городе, на полигоне, при перегонах на дальние расстояния», - заявил он.

Сейчас новые машины проходят обкатку и в ближайшие дни начнут полноценно работать по транспортировке отходов с левого берега Красноярска.