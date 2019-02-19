Неопытных красноярцев обучат ведению бизнеса. Агентство труда и занятости населения Красноярского края начало проект для начинающих предпринимателей «Городская бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки».

Первый семинар касался азов открытия бизнеса: выбора формы регистрации, налогообложения, сертификации продукции и других.

Как рассказали в агентстве, проект разработан центром занятости совместно с департаментом экономической политики и инвестиционного развития администрации города и рассчитан на 2019–2020 годы. Ставку в проекте делают на молодежь.

«Запланированы крупные обучающие мероприятия, встречи с успешными предпринимателями города, фестивали и тренинги. Предпринимателям окажут максимальную консультационную поддержку на этапе стартапа – в процессе планирования экономической части, продвижения продукции и услуг, создания рабочих мест и трудоустройства работников», - сообщили в агентстве.

Планируется, что в рамках проекта 300 красноярцев получат материальную помощь на открытие своего дела. Всего же участников будет около четырех тысяч.

Ближайший семинар пройдет 27 февраля и будет касаться привлечения инвестиций. Узнать подробности можно по телефону 8(391)265-48-29.

Фото: nspkrf.ru