В СГК отчитались по итогам 2018 года

В Красноярском филиале Сибирской генерирующей компании подвели предварительные итоги работы в 2018 году и поделились планами на год грядущий. В отчетном периоде компания развивала сети и активно инвестировала в природоохранные предприятия, в частности, начала масштабную модернизацию Красноярской ТЭЦ-1. Того же вектора в компании рассчитывают придерживаться и в будущем.

Предварительные итоги года в ходе встречи с прессой подвел директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. Он констатировал, что основные задачи, которые стояли перед коллективами предприятий СГК, выполнены и в части ремонтов, и в части инвестпрограмм, и в части выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

«Все предприятия получили паспорта готовности и своевременно начали отопительный сезон. Те морозы, которые были у нас в конце ноября-начале декабря, не выявили каких-либо серьезных замечаний по работе тепловых станций – проблем с выработкой тепла в период низких температур у нас не было», - отметил Шлегель. Говоря о масштабных проектах, реализованных компанией в этом году, он упомянул работы по повышению надежности на Красноярской ТЭЦ-3, в рамках которой там была произведена замена генератора.

Кроме того, он напомнил, что в этом году компании удалось сократить продолжительность летнего отключения горячей воды в домах потребителей до 8 дней.

«Этот вопрос в Красноярске острый, в предыдущие годы в летний период отключения проводились 2 раза за сезон. Затем мы перешли на один останов. В 2017 году срок максимальный отключения составил 11 дней, в этом вышли на 10. Во время останова мы проводим гидравлические испытания, которые позволяют выявить слабые места в сетях и провести их ремонт. Работу по сокращению срока отключений мы намерены вести и далее», - сказал Шлегель.

В 2018 году, по его словам, велась работа по подключению к теплоснабжению объектов Универсиады, которая попутно позволила обеспечить и подключение новых жилых районов, в том числе в районе «Платинум Арены».

«В этом году была проведена и большая работа по сокращению выбросов. Были замещены 8 котельных неэкологичных неэффективных котельных. Теперь их потребители получают тепло от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Мы притупили к модернизации ТЭЦ-1, демонтировали одну из 4 труб, высотой 105 м, и приступили к строительству новой трубы высотой 275 метров. В перспективе предусмотрен демонтаж двух труб высотой 105 и 120 м, после чего на ТЭЦ 1 останется работать 2 трубы – действующая 180 м и новая 275 м. Кроме того, мы приступили к проектированию установки электрофильтров, которые позволят снизить объем выбросов станции», - сказал Шлегель.

Говоря о планах на 2019 год, он сообщил, что и ремонтная, и инвестиционная программы в СГК уже сформированы.

«Задачи и планы мы понимаем – это ремонты основного и вспомогательного оборудования наших станций и продолжение строительства теплосетей. Один из крупных проектов –организация передачи тепла по Николаевскому мосту от ТЭЦ-2 на левый берег. Это обеспечит возможность подключения новых потребителей в Октябрьском и Железнодорожном районах города», - сказал Шлегель.

фото: СГК