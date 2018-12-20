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Красноярские почтовики обещают принимать посылки за 30 секунд

Главная Бизнес
Красноярск
12:42 20 Декабря 2018
почта, красноярск, сервис
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском филиале Почты России внедрены три новых онлайн-сервиса. Они помогут существенно упростить и ускорить прием почтовых отправлений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Теперь время контакта между клиентом и оператором при отправке посылки не будет превышать 30 секунд.

«Первый уровень отправления - если клиент не пользуется электронными сервисами и заполняет бланк вручную в отделении. Это самый сложный уровень отправления. В таком случае для ускорения обслуживания оператор вводит только основную информацию, которая нужна для пересылки отправления из точки А в точку Б. На это у сотрудника уходит не больше 30 секунд, после чего он завершает обслуживание и выдает клиенту чек, где указаны основные данные отправления и трек-номер», - рассказали в Почте России. там добавили, что умные сортировочные машины в логистических центрах Почты России оборудованы системой оптического распознавания текста, которая позволяет вносить недостающие данные в автоматическом режиме или оставшиеся данные с бланка может дозаполнить оператор в свободное от обслуживания клиентов время.

На втором уровне - предзаполненные посылки. Для этого клиенту нужно зарегистрироваться а сайте pochta.ru, заполнить адресные данные отправителя и получателя, получить уже готовый бланк с трек-номером и распечатать его, а затем приклеить к посылке. В отделении почты оператор взвесит посылку и примет оплату. Этой услугой в Красноярском крае уже воспользовались более 2500 клиентов.

Третий уровень - оформление предоплаченных посылок. Здесь все также делается через сайт, разница в том, что можно оплатить онлайн. Главное преимущество этого уровня заключается в том, что оформленную и оплаченную посылку можно сдать без очереди в любом центре выдачи и приема посылок.

Первый и второй уровни доступны во всех почтовых отделениях Красноярского края. Третий уровень доступен в любом из 11 центров выдачи и приема посылок, расположенных в Красноярске и Норильске.

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