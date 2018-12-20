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«Делимобиль» поднял цены в Красноярске

Главная Бизнес
Красноярск
11:47 20 Декабря 2018
аренда, автомобиль, красноярск, подорожание
Автор: Sibnovosti.ru
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Каршеринговый сервис «Делимобиль» снова поднял цены в Красноярске. В этот раз на 3 рубля подорожал ночной тариф, - сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радиостанцию «Красноярск Главный».

Теперь минута аренды с 23:00 до 6 утра на тарифе «Базовый» стоит 10 рублей вместо 7. Ночной тариф «Сказка», на котором ограничиваются взыскания с водителя, обойдется еще дороже - 11 рублей. Таким образом, если раньше получасовая поездка ночью на общем тарифе обходилась клиентам «Делимобиля» в 210 рублей, то теперь придется заплатить 300.

Напомним, сервис поминутной аренды появился в Красноярске в сентябре. Тогда минута за рулем стоила 3 рубля, но уже в октябре акция «Утренний Беспредел» закончилась и минута подорожала до 7 рублей на тарифе «Базовый». В ноябре произошло еще одно изменение не в пользу клиентов. Компания отменила бесплатное ночное ожидание. Теперь оно стоит 2,5 рубля за минуту.

 

фото: delimobil.ru

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