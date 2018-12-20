Совладелец ГК «Крепость» Александр Кангун признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом совладельца красноярской ГК «Крепость» Александра Кангуна, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на kommersant.ru.

Иск подал Сергей Куклин, который возглавлял компанию по производству литых колесных дисков «КиК», из-за непогашенной задолженности в сумме 622,6 тысяч рублей. Суд счел, что восстановление платежеспособности должника, который выступал поручителем по кредитам своей группы, невозможно. Сейчас введена процедура реализации имущества.

Напомним, что суд избрал меру пресечения для экс-руководителя ГК «Крепость» Александра Кангуна, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ему запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими по его делу, а также выходить за пределы жилого помещения с 22:00 часов до 06:00 часов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В правоохранительные органы поступило 150 заявлений от пострадавших. Покупатели машин взыскивали с экс-дилера Toyota и Lexus в Красноярском крае деньги через суды.

фото: dela.ru