Работу Ачинского НПЗ отметили на федеральном уровне

Ачинский НПЗ удостоен престижной награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года. Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, экологического класса К5, производства Ачинского нефтеперерабатывающего завода, стало лауреатом и отмечено золотым знаком конкурса.

Высокое звание этот нефтепродукт завоевал в номинации «Продукция производственно-технического назначения. Также дизтопливо ачинских нефтепереработчиков получит диплом «Новинка года».

Отметим, что этот вид топлива соответствует высшему экологическому классу К5 и отвечает современным требованиям к качеству. Оно имеет низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы, что способствует уменьшению выброса в атмосферу продуктов сгорания, легкому запуску двигателя, предотвращению преждевременного износа его деталей и снижению расхода топлива.

Конкурентные преимущества нефтепродуктов Ачинского НПЗ компании «Роснефть» всегда высоко оцениваются конкурсной комиссией. А это свидетельствует об эффективной системе контроля качества продукции на заводе и постоянном совершенствовании системы менеджмента.

Напомним, товарную продукцию на Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» Ачинский НПЗ выставлял семь раз. На сегодняшний день отличительные знаки федерального этапа конкурса и сертификаты имеют уже 10 видов нефтепродуктов предприятия.

Справка

Всероссийский конкурс федеральной программы «100 лучших товаров России» в 2017 году проходил под девизом «Выбирай лучшее!». 30 видов продукции и услуг от 23 предприятий и организаций Красноярского края удостоены в нем званий победителей. Из них 11 признаны лауреатами конкурса, 19 – дипломантами, 10 видов товаров получили дипломы «Новинка года».

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»