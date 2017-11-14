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Работу Ачинского НПЗ отметили на федеральном уровне

Главная Бизнес
Красноярск
10:13 14 Ноября 2017
топливо, конкурс, промышленность
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Ачинский НПЗ удостоен престижной награды Всероссийского конкурса «100 лучших  товаров России» 2017 года. Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, экологического класса К5, производства Ачинского нефтеперерабатывающего завода, стало лауреатом и отмечено золотым знаком конкурса.

Высокое звание этот нефтепродукт завоевал в номинации «Продукция производственно-технического назначения. Также дизтопливо ачинских нефтепереработчиков получит диплом «Новинка года». 

Отметим, что этот вид топлива соответствует высшему экологическому классу К5 и отвечает современным требованиям к качеству. Оно имеет низкое содержание полициклических ароматических углеводородов и серы, что способствует уменьшению выброса в атмосферу продуктов сгорания, легкому запуску двигателя, предотвращению преждевременного износа его деталей и снижению расхода топлива.

Конкурентные преимущества нефтепродуктов Ачинского НПЗ компании «Роснефть» всегда высоко оцениваются конкурсной комиссией. А это свидетельствует об эффективной системе контроля качества продукции на заводе и постоянном совершенствовании системы менеджмента.

Напомним, товарную продукцию на Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» Ачинский НПЗ выставлял семь раз. На сегодняшний день отличительные знаки федерального этапа конкурса и сертификаты имеют уже 10 видов нефтепродуктов предприятия.

 

Справка

Всероссийский конкурс федеральной программы «100 лучших товаров России» в 2017 году проходил под девизом «Выбирай лучшее!». 30 видов продукции и услуг от 23 предприятий и организаций Красноярского края удостоены в нем званий победителей. Из них 11 признаны лауреатами конкурса, 19 – дипломантами, 10 видов товаров получили дипломы «Новинка года».

 

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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