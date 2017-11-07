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Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?

Главная Бизнес
Красноярск
08:24 7 Ноября 2017
финансы, налоги, деньги, оплата, бизнес, бюджет
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Стали известны подробности готовящегося эксперимента по прямой уплате налога на добавленную стоимость в бюджет.

О запуске эксперимента с 1 января 2018 года заявил Минфин в своём письме от 14 августа 2017 года № 03-07-14-51894. В нём говорится о начавшейся разработке законопроекта по возложению обязанностей по уплате НДС на покупателей товаров - налоговых агентов.

Если этот законопроект примут, то предприниматели, занимающиеся закупкой отдельных видов продукции (лома и отходов черных и цветных металлов, сырых шкур и других товаров) станут расцениваться в качестве налоговых агентов и будут вынуждены выплачивать НДС с покупки напрямую в бюджет.

Минфин и ФНС не скрывают, что законопроект направлен на борьбу с незаконным неуплатой налогов и так называемым «обналом» в частности.

Прокомментировать инициативу Министерства финансов мы попросили ведущего эксперта в области налогов В. Турова (г. Москва)

Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?

«Ни капли не сомневаюсь, что законопроект примут к новому году и заработает он именно тогда, когда заявлено — с 1 января 2018 г. И я нисколько не сомневаюсь, что эксперимент пройдёт удачно. Ведь его проводят не для того, чтобы проверить насколько хорошо «впишется» в налоговую систему прямая уплата НДС от покупателей-налоговых агентов в бюджет, а для того чтобы отработать технологию, алгоритмы, нормативную базу. В конце-концов, нужно отточить и документооборот, чтобы это всё коррелировало с АСК НДС - 2 (автоматической системой по контролю за уплатой налога на добавленную стоимость, версия 2) и её надстройкой — СУР (системой управления рисками). Так что 2018 год, вкупе с увеличением ставки НДС до 22%, готовит нам не самые приятные изменения. В первую очередь, конечно, это ударит по тем, кто занимается «обналом», им придётся срочно сворачивать свои схемы. А в 2019 прямая уплата НДС в бюджет, скорее всего, коснётся всех, без исключения.»

Как выжить в этих условиях, получать прибыль и не попасть под налоговый пресс, Владимир Туров расскажет на своём ближайшем семинаре «Как законно снизить налоги, уйти от «обналички» и сохранить активы» 5-6 декабря в Красноярске.

Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?

Подробнее: на сайте: в-туров.рф, или по телефону: (391) 269-90-21

Организатор: ЮК «Туров и Побойкина -Сибирь».

Возрастная категория мероприятия: 18+
Фото: ЮК «Туров и Побойкина -Сибирь»
На правах рекламы

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