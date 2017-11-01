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Руководители КНП и Porsche-центра лично заправили красноярских автомобилистов ЭКТО100

Главная Бизнес
Красноярск
09:00 1 Ноября 2017
автомобиль, компания, топливо, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Оно и неудивительно, Красноярскнефтепродукт начал продажу революционного топлива ЭКТО100 от ЛУКОЙЛ в краевом центре. Бензин с октановым числом 100 – эксклюзив, привезенный АО «Красноярскнефтепродукт» для автомобилей премиум-класса. Порше центр Красноярск затею с торжественным стартом продаж поддержал, ведь данное топливо дилер рекомендует для своих авто. Так что, надев белые перчатки, гендиректора гордо отправились к колонкам заправлять авто изумленных красноярцев.

Руководители КНП и Porsche-центра лично заправили красноярских автомобилистов ЭКТО100

Как рассказал генеральный директор «КНП» Андрей Чернов, новый вид бензина полностью соответствует высочайшим европейским стандартам «Евро-5». В нем содержится компонент алкилат, который нефтяники называют «идеальным». Он имеет высокое октановое число, не содержит ароматических соединений и серы. Благодаря этому уменьшается количество выхлопных газов, выбрасываемых при сжигании. Низкое давление паров «идеального» компонента позволяет уберечь двигатель от поломок.

Генеральный директор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов: «Экто100 - это чистейший на сегодняшнее время бензин. Конечно, он рассчитан на определенный класс автомобилей. Он позволяет максимально раскрыть те резервы, которые имеются в автомобилях с турбированными двигателями. Мы изучали рынок, и спрос на данное топливо есть. Поэтому мы гордимся тем, что нам удалось договориться с компаний ЛУКОЙЛ и привезти данный продукт в Красноярск».

Руководители КНП и Porsche-центра лично заправили красноярских автомобилистов ЭКТО100

Прежде чем поставлять инновационное топливо на российский рынок, специалисты провели ряд лабораторных исследований. Выводы такие: мощность двигателя, работающего на ЭКТО-100, возрастает на 10%, динамика разгона – на 7%, а расход топлива снижается на 6%.

«Компания Porsche уже знакома с топливом ЭКТО-100. Прежде чем топливо завезли в Красноярск, его испробовали представители автоконцерна в Москве. С уверенностью могу сказать, что опыт был положительным, поэтому мы будем рекомендовать данный вид топлива своим клиентам. Нам давно хотелось заправлять автомобили качественным бензином. Спортивные машины с мощностью более 400 лошадиных сил начинают работать «на полную» только на качественном топливе. Поэтому мы уверены, что ЭКТО-100 будет востребован среди автолюбителей», - сказал Петр Панфилов.

Руководители КНП и Porsche-центра лично заправили красноярских автомобилистов ЭКТО100

Бензин ЭКТО-100 подходит не для всех автомобилей, замечают представители компаний. Его можно заливать в машины, которые ездят на АИ-95 и выше. Для других транспортных средств потребление будет невыгодным, так как характеристики двигателя лучше не станут, а расход топлива сильно увеличится.

Руководители КНП и Porsche-центра лично заправили красноярских автомобилистов ЭКТО100

Сегодня ЭКТО от ЛУКОЙЛ можно заправиться на АЗС Красноярскнефтепродукт в Советском районе города – на Шахтеров, 18. По словам руководителя компании, топливо появится на топовых заправках, расположенных на основных магистралях города. Стоимость литра ЭКТО-100 составляет 50 рублей. (Для сравнения АИ-98 на АЗС города стоит не многим дешевле – в среднем 43 рубля)

На данный момент КНП является единственным поставщиком ЭКТО-100, а также дизельного топлива от ЛУКОЙЛ не только в Красноярском крае, но и Восточной Сибири. В планах компании, активно задружившей с крупнейшим ВИНКом России, строительство АЗС под брендом «ЛУКОЙЛ».


Подготовлено по материалам пресс-службы АО «Красноярскнефтепродукт»

Фото предоставлены пресс-службой АО «Красноярскнефтепродукт»

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