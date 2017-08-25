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«Шушенская птицефабрика» заключит мировое соглашение с кредиторами

Главная Бизнес
Красноярск
13:04 25 Августа 2017
предприятие, банкротство , экономика, договор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевое предприятие «Шушенская птицефабрика» решило заключить мировое соглашение с кредиторами. Компания планирует рассчитаться с долгами за 1,5 года, увеличив объемы производства в несколько раз. Об этом сообщила газета «Коммерсант-Сибирь».

Решение о соглашении было принято на собрании кредиторов. Больше половины присутствующих проголосовали за эту инициативу. Между тем компания «32 зернопродукт» продолжает настаивать на банкротстве птицефабрики. Предприятие задолжала кредитору 27 млн рублей. По данным издания, компании нужны деньги для того, что инвестировать их в проект по строительству утиной птицефермы в Новосибирской области. 

«Пока мировое соглашение не утверждено судом. Общая кредиторская задолженность компании — около 100 млн рублей», — сказал временный управляющий компании Иван Демьянов. 

Напомним, в октябре 2016 года компания «32 зернопродукт» подала иск о банкротстве «Шушенской птицефабрики». На момент подачи заявления долг предприятия составил 178,3 млн рублей. В мае этого года зарегистрированное во Владивостоке ООО «Стебник» выразило готовность погасить долги «Шушенской птицефабрики» по обязательным платежам. Итоги погашения арбитражный суд рассматривает до сих пор.

«Шушенская птицефабрика» была приватизирована в 2004 году. Первоначально фабрика работала на производстве куриных яиц, однако затем поменяла профиль, занявшись выпуском мяса птицы.

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