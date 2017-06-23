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Здание бывшего казино «Ессей» на ул. Матросова выставили на продажу

Главная Бизнес
Красноярск
10:55 23 Июня 2017
экономика, криминал, продажа, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Здание скандально известного казино «Ессей» выставлено на продажу. Комплекс находится на ул. Матросова, 2.

Согласно объявлению на портале N1.ru, общая площадь двухэтажного здания с цоколем — 967 кв. метров. На первом этаже расположены ресторан, гардероб, бар, кухня и другие помещения. Этажом выше находятся игровой зал, бар и vip-зал. Стоимость лота — 60 млн рублей.

По словам продавцов, интерьер заведения выполнен в стиле hi-tech. Отмечается, что дизайн «Ессея» был отмечен дипломом на международном фестивале.

Казино «Ессей» было открыто в сентябре 2001 года. В нем собирались богатые игроки и известные бизнесмены. Также казино известно своим криминальным прошлым — в середине 2000-х годов было убито несколько совладельцев заведения.

Фото: 2ГИС

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