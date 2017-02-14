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Два ресторана McDonald's откроются в Красноярске в 2017 году

Главная Бизнес
Красноярск
15:32 14 Февраля 2017
ресторан, бизнес, красноярск, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в 2017 году запланировано открытие двух ресторанов быстрого питания McDonald's. Информацию об этом агентству «Интерфакс» подтвердил собственник компании «ГИД» в Новокузнецке Александр Говор. 

Фирма бизнесмена заключила франчайзинговое соглашение с ЗАО «Москва-Макдоналдс». Согласно контракту, в 2017 году на открытие новых точек известной мировой сети в Сибири направлено 800 млн рублей.

Так, по словам Говора,  в текущем году в крупных городах Сибирского федерального округа планируется открыть 6-7 объектов. Два из них будут располагаться в Красноярске, где пока еще нет ни одного заведения сети. Добавим, что сейчас в Сибири работают 18 ресторанов McDonald's. К 2018 году их количество увеличится до 23. 

Напомним, что ранее глава российского отделения сети фас-фудов Хамзат Хасбулатов предполагал, что открытие ресторанов в Красноярске может перенестись на 2018 год. Точная дата строительства не называлась. 

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