Два ресторана McDonald's откроются в Красноярске в 2017 году

В Красноярске в 2017 году запланировано открытие двух ресторанов быстрого питания McDonald's. Информацию об этом агентству «Интерфакс» подтвердил собственник компании «ГИД» в Новокузнецке Александр Говор.

Фирма бизнесмена заключила франчайзинговое соглашение с ЗАО «Москва-Макдоналдс». Согласно контракту, в 2017 году на открытие новых точек известной мировой сети в Сибири направлено 800 млн рублей.

Так, по словам Говора, в текущем году в крупных городах Сибирского федерального округа планируется открыть 6-7 объектов. Два из них будут располагаться в Красноярске, где пока еще нет ни одного заведения сети. Добавим, что сейчас в Сибири работают 18 ресторанов McDonald's. К 2018 году их количество увеличится до 23.

Напомним, что ранее глава российского отделения сети фас-фудов Хамзат Хасбулатов предполагал, что открытие ресторанов в Красноярске может перенестись на 2018 год. Точная дата строительства не называлась.