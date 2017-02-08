В Красноярске открывается новый кондитерский магазин «Три коржа»

Первый магазин сети «Три коржа» откроется в центре Красноярска в конце этой недели. Об этом сообщает DK.RU.

Как рассказал представитель заведения, сеть открывает красноярский бизнесмен, не желающий раскрывать своего имени. Также представитель сети отметил, что у предпринимателя имеется опыт открытия подобных проектов.

«В течение года мы планируем открытие кафе-кондитерской на проспекте Мира. При этом заведения будут разных форматов: как маленькие, так и большие. Позже, возможно, выйдем в другие регионы России», — рассказал представитель.

Главным направлением станет изготовление тортов на заказ. Цена тортов будет начинаться от 1 тыс. рублей.

Помимо этого, в ассортименте будут представлены классические торты и десерты, изготовленные по авторским рецептам. Кроме того, в наличии будут шоколадные конфеты ручной работы и домашнее печенье. Все изделия будут изготавливаться на местном предприятии «Фабрика кондитерского волшебства».

В планах учредителей — создание сети из 30 магазинов в разных районах Красноярска в течение 2-3 лет.