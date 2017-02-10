Репетиторов, нянь и визажистов заставят «выйти из тени»

На рынке труда по всей России растет количество людей, которые предпочли поменять душные офисы на свободный график. В народе их называют фрилансерами, а в правительстве — самозанятыми гражданами. В министерстве финансов уверены, что учет «вольных» работников все же должен вестись налоговыми органами. Со свободных предпринимателей тоже можно собрать пошлину и даже крупные штрафы.

Само понятие «фрилансер» или «свободный бизнесмен» косвенно появилось в юридических документах только 1 января 2017 года. Госдума РФ приняла закон, согласно которому самозанятые россияне должны будут встать на учет в налоговые органы, после чего они смогут не платить отчисления до 2018 года. По истечении данного срока предприниматели решат, продолжать им дальше заниматься своей деятельностью и платить налоги в казну в размере 13% или закрыть свой бизнес.

«Если человек не платит налоги, не зарегистрирован нигде, но при этом работает, то это является нарушением законодательства. Выявлением таких лиц занимаются правоохранительные органы. Налоговые органы работают именно с зарегистрированными предпринимателями», — рассказала корреспонденту Sibnovosti.ru представитель пресс-службы УФНС по Красноярскому краю Ольга Юркова.

Как рассказала бизнесвумен из Красноярска по имени Анастасия, которая занимается изготовлением тортов, она наоборот планирует зарегистрироваться в налоговой службе.

«Я наоборот хочу зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Раньше я работала в другом месте, поэтому регистрировать ИП просто не имело смысла. А теперь я уволилась с прежнего места и могу заняться изготовлением тортов, не скрываясь от налоговой. Сделать медицинскую книжку и начать искать свободные площади. Это нужно сделать, потому что у меня появились постоянные клиенты, и я хочу оказывать им качественные услуги», — рассказала она корреспонденту Sibnovosti.ru

Другая красноярка по имени Елена рассказала, что за свободным бизнесом пристально следят правоохранители. Несколько лет назад она попалась в такую «ловушку». Сотрудник надзорного ведомства заказал у нее торт под видом клиента. Когда он пришел расплачиваться за заказ, то поймал ее на месте «преступления».

«Мне выписали большой штраф за то, что я не была зарегистрирована, не платила налоги, не имела санитарной книжки и вела незаконную торговлю. Я пыталась доказать, что крайне редко делаю торты на заказ, но у меня изъяли тетрадь с именами клиентов. Вот так... С тех пор я была у них «на мушке», и мне пришлось встать на учет в налоговую», — рассказывает бизнесвумен.

Фрилансеры отмечают, что вести такой бизнес нужно крайне осторожно. Они не могут рекламировать свои услуги, запускать акции и даже «светиться» в интернете. Рано или поздно к теневым бизнесменам придут с проверкой и заставят горе-предпринимателей платить по счетам.

В ГУ МВД по Красноярскому краю ответили, что специально самозанятых неплательщиков никто не ищет. Но если сотрудникам полиции станет известен факт незаконной предпринимательской деятельности, правоохранители проведут проверку.

«В том случае, если государству будет нанесен крупный ущерб, то нарушителя привлекут к ответственности — уголовной или административной. Меры наказания будут зависеть от суммы ущерба, нанесенного государству», — рассказали в полиции.

Еще одним способом зарегистрировать свою деятельность стала «патентная система налогооблажения». Простыми словами: купил патент — спи спокойно. Это значит, что обладателям заветного патента на ИП нет необходимости появляться в налоговой. Ни деклараций, ни налогов, одни лишь страховые взносы.

«Фрилансеры и люди, традиционно оказывавшие услуги в частном порядке, привыкают к мысли, что платить налоги - это нормально. Патенты действительно показали себя как эффективный инструмент налоговой политики», — рассказал «Российской газете» глава московского департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Кто может получить патент? Всего существует около 12 специальностей, представители которых могут получить документ. Это переводчики, швеи, репетиторы, сиделки с больными, повара и люди, предоставляющие услуги по перегонке скота, чистке курятников, визажисты, мастера маникюра, фитнес-тренеры и так далее. Особую популярность в реестре как раз набирают две последние профессии.

«Все зависит от нас самих. Нужно приучать людей легализовываться. А просто отдавая деньги тому же репетитору, нужно помнить, что если он не платит налоги, то в итоге учится и лечится за счет обычных налогоплательщиков», — цитирует газета председателя комитета по налогам общественной организации «Деловая Россия» Марину Зайкову.

По данным федеральных СМИ, в будущем Москва планирует полностью перейти на онлайн-сервисы. Там граждане смогут заказывать разнообразные услуги с помощью одного клика. Выбрать тренера, сиделку или репетитора можно будет за несколько минут. Принцип работы такой же как у сервисов такси. Сейчас они настолько популярны в регионах, что напрямую в таксопарк уже мало кто звонит. Проще говоря, рынок услуг ждут такие же изменения. Нужен повар или фотограф — заходите в приложение и выбираете нужного вам человека. Но в данном случае действует и обратная сторона медали. Если гражданин сам захочет попасть на такой сайт, ему волей-неволей придется «выйти из тени» и зарегистрироваться в налоговой.

Отметим, что больших налоговых поступлений в краевой бюджет от самозанятых граждан, конечно, ждать не приходится. По данным региональной ФНС, основной объем налогов с территории Красноярского края формируют платежи за пользование природными ресурсами (33%). 22% приходится на долю налога на прибыль, 16% обеспечивает НДФЛ, а 14% – НДС. Имущественные налоги, акцизы и спецплатежи составляют менее 10%.