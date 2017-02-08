Ян Янукович: «В 2016 году мы побили личный рекорд по продажам»

Строительный бизнес в Красноярске переживает не самые простые времена — об этом заявляют практически все российские застройщики. Но результаты говорят об обратном — за год только в Красноярском крае построили 900 тыс. квадратных метров. А это, между прочим, рекорд в региональном строительном бизнесе. Насколько сложно сегодня противостоять финансовым катаклизмам и как экономический кризис отразился на качестве возводимого жилья, рассказал гендиректор строительной компании «СибирьСтройНедвижимость» Ян Янукович.

— Как вы оцениваете итоги 2016 года: насколько оправдались ваши ожидания?

— В 2016 году мы ввели к эксплуатацию намного больше квартир, чем в 2015. Даже поставили личный рекорд по продажам. За год наша компания возвела порядка 50 тыс. «квадратов». Однако в 2017 году темпы строительства будут ниже. Но это вовсе не значит, что бизнесменам стало сложнее строить. Просто спрос сейчас адекватен рынку. Все же 2016 год можно назвать достаточно успешным. В конце концов, у нас не осталось непроданных квартир.

— Как вы оцениваете деловой климат в Красноярске? Изменился ли он за последний год?

— Отношения с другими фирмами за несколько лет не изменились. Острее они не стали. У нас остались все те же конкуренты, что были до экономического кризиса. Никуда они не делись. Могу сказать, что противоречия между застройщиками всегда были, есть и будут.

— Вы уверены в перспективах строительного рынка?

— Строительный бизнес не строится на анализе. Нас интересует только два вопроса — какое жилье будет более востребованным в дальнейшем и сколько «квадратов» нужно построить. А вот такие вопросы, как цены на жилье или стройматериалы мы спрогнозировать никак не можем. Что не изменится никогда, так это наше стремление сделать жилье более доступным для человека.

— Как вы оцениваете спрос на строящуюся недвижимость?

— В начале 2015 года спрос на долевое был практически нулевой. Можно было несколько месяцев сидеть без продаж. Потом с введением льготной ипотеки ситуация постепенно начала налаживаться. Сейчас многие застройщики сократили количество вводимого жилья, и мы в том числе. Сколько строим — столько продаем. Возводить больше домов сейчас не имеет смысла, потому что рынок не растущий.

— В 2017 году ожидается множество изменений в законодательстве. Скажутся ли они на деятельности застройщиков?

— Нет, это делается для того, чтобы осложнить условия и ужесточить ответственность для застройщиков. Плюс, государство всегда стремится к тому, чтобы в стране было как можно меньше обманутых дольщиков. Мелким строительным фирмам, конечно, будет сложнее «выжить» в таких условиях.

— Что сейчас происходит с качеством строительства? Насколько оно прогрессирует?

— Прогресс виден сразу. Мы постоянно стараемся расти вверх, строя дома из самых качественных материалов. Многие компании, например, сдают квартиры с дорогостоящим ламинатом.

— Растут ли цены на стройматериалы?

— Да, постоянно. Некоторые материалы мы покупаем за границей, поэтому приходится расплачиваться долларами и евро. А про их нестабильный курс наслышаны уже все. Стоимость стройматериалов, производимых в России, выросла в цене почти на 50%. В общем, себестоимость строительства меньше не стала.

— Какой сегмент жилья сегодня пользуется особым спросом у покупателей?

— Спрос наблюдается на жилье эконом-класса. Это однокомнатные, небольшие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Я бы не сказал, что спрос на студии сейчас большой. Потому что рынок уже насыщен таким малогабаритным жильем в 25-30 «квадратов».

— Много критики, что вы возводите малогабаритное жилье, где после заселения не проехать и не протолкнуться. Что ответите критикам?

— Если бы человек обладал большими финансовыми возможностями, то он бы выбирал другой сегмент жилья. Наша компания в некоторых микрорайонах строит отдельные подземные парковки. При этом спрос на них практически нулевой. Но ни днем, ни вечером во дворах невозможно припарковаться. Люди жалуются, что в городе мало парковок, но при этом не покупают и не берут их в аренду. Тоже самое происходит с квартирами.

— Новые проекты собираетесь запускать?

— Мы запустили новый микрорайон «Отражение». Сейчас строятся два дома из пяти. Жилой комплекс находится на площадях бывшего Химико-металлургического завода (ХМЗ). Сам микрорайон располагается на территории складских помещений, где никакой вредной продукции не было. Территория ХМЗ раньше была закрытой. С одной стороны располагался сам завод, с другой — микрорайон с прилегающими территориями. Именно там мы и будем возводить дома.

— Существует мнение, что на рынке недвижимости происходит постепенное перераспределение сил — покупатели переходят к более профессиональным игрокам, которые лучше просчитывают риски и точнее планируют проекты. Так ли это?

Сейчас на рынке много так называемых компаний-однодневок. Несмотря на то, что на рынке про них никто не слышал, эти застройщики все равно покупают площадки и продают свои квадраты. Объясню, почему так происходит. По данным аналитиков нашей компании, покупателей чаще всего интересуют только три параметра — планировка, цена и месторасположение. Даже материал, который используют для строительства, их не особо интересует. Могу лишь посоветовать людям при покупке жилья в долевое все-таки выбирать проверенного застройщика.

— Какие у вас планы на 2017 год?

— В планах ввести в эксплуатацию микрорайон «Западный». Мы планируем начать еще два дома и максимально эффективно выполнить план.

— Как вы выбираете территорию для строительства нового микрорайона?

— Администрация города совместно с депутатами разделили весь город на рекреационные зоны. Согласно Генплану и проекту планировки, мы предоставляем план строительства на публичных слушаниях и начинаем возводить жилье. Важно, чтобы рядом были все необходимые социальные объекты либо территории для их строительства.

— Вы являетесь членом попечительского совета ФК «Енисей». Какова ваша роль в клубе?

— Я всегда поддерживаю клуб. Мы ищем спонсоров, привлекаем инвесторов, чтобы клуб жил и стремился к той цели, которую руководство поставило перед собой. Могу сказать, что работа всей команды видна — мы находимся на 4 месте в футбольной национальной лиге. Вообще я много занимаюсь благотворительностью. Являюсь членом советов директоров всероссийской молодежной еврейской организации «Гилель». Это крупнейшая международная еврейская студенческая организация в мире, работающая с молодежью от 18 до 26 лет. Цель «Гилеля» — вовлечение еврейской молодежи в жизнь общины и развитие лидерства.