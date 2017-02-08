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Генеральный директор КНП сообщил об увольнении

Главная Бизнес
Красноярск
11:21 8 Февраля 2017
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Генеральный директор ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) Сергей Берунов написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья». По данным «Коммерсанта», уже на следующей неделе совет директоров компании рассмотрит вопрос о досрочном расторжении с ним трудового договора. 

Берунов руководил предприятием с июня 2015 года. До этого он являлся главой краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.

Ранее руководство КНП неоднократно критиковали. Так, спикер краевого парламента Александр Усс заявлял, что «не в блестящем финансовом положении» фирмы виноват «слабый менеджмент».

«Наведите порядок, поставьте нормальных менеджеров! То, что этот менеджмент слабый, было понятно сразу же после принятия соответствующего кадрового решения. Я с уважением отношусь к руководителям, но они не работали ни в коммерческих структурах, ни тем более в бизнесе, связанном с поставкой нефтепродуктов. В первый же месяц они «уронили» предприятие на сто пятьдесят миллионов рублей, и никто даже не ойкнул, никаких выводов не сделал».

Отметим, до Берунова директором КНП был Дмитрий Басюк. При нем рентабельность компании составляла около 2%. Имя Басюка связано  с рядом скандалов с командировками.

«Ъ» уточняет, что на этот раз акционеры настаивают на проведении открытого конкурса на замещение должности гендиректора КНП. Новый глава компании должен, в частности, подготовить антикризисный план до 2019 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил региональному правительству подготовить к продаже госпакет акций ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Предприятие создано в июле 1994 года, это крупнейшее в регионе предприятие в сфере оптовой и розничной торговли ГСМ. В собственности компании 14 нефтебаз и 137 АЗС в 14 городах и 37 районах Красноярского края.

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