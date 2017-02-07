7 февраля
Красноярск
погода -18 °C
курсы валют
58.71
 
€ 63.16
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Выход на мир через игру

Главная Бизнес
Красноярск
09:43 7 Февраля 2017
бизнес, игры, развитие, проекты
версия для печати Ico_print

Ольга Грищенко, известный в Красноярске бизнес-тренер и совладелец Консалтинговой группы F5 совместно с международным бизнес-технологом Еленой Белик разработали и запустили франшизу стратегической настольной игры «Капремонт бизнеса» в Венгрию, Казахстан, Молдову, Беларусь, Украину, Эстонию и десятки городов России.

В 2017 году игра также пройдёт в Испании, Индии, Англии, США, Канаде, Италии, на Кипре.

Это одна из первых бизнес-игр в СНГ, которая поможет решать реальные кейсы собственников и руководителей и освоить стратегическое планирование.

А еще «Капремонт бизнеса»© - это бизнес в коробке, который позволяет франчайзи проводить стратегические сессии для руководителей и собственников бизнеса.

Выход на мир через игру

Приобретение франшизы даёт право её получателю пройти обучение технологии игры и лицензированный тренинг для тренеров по развитию эффективного бизнес-мышления и обучение методу применения настольной игры для стратегического планирования. После чего тренер, вооружившись игровым комплектом проводит сессии на своей территории.

Стоимость франшизы начинается от 78 000 рублей и её уникальность в сроках окупаемости. При верном подходе игра окупается за один день.

Франшизу уже приобрели 80 представителей, старт дистанционного обучения запланирован на 11 февраля 2017 года.

Подробности: www.ремонтбизнеса.рф

Это не первая авторская игра Ольги Грищенко, которая продаётся по франшизе. Первым успешным проектом стала настольная бизнес-игра «Гений переговоров», в основе которой – уникальные техники, позволяющие изменить своё отношение к переговорам, превратить тяжёлый процесс в увлекательную игру.

«Гений переговоров» - результат 10-летнего опыта развития собственного переговорного мастерства (в 2014 году Ольга Грищенко стала чемпионом России по управленческой борьбе, а в 2015 году – чемпионом России по быстрой управленческой борьбе), создания обучающих программ и ведения Клуба переговоров для руководителей и собственников бизнеса.

Сегодня игру «Гений переговоров» представляют более 30 ведущих в крупных городах России, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Украине и в Австралии.

Сайт игры: www.генийпереговоров.рф

Сейчас готовятся к большому запуску новые авторские игры: «Идея будущего» и «Новый герой».

Фото: Консалтинговая группа F5
По материалам Консалтинговой группы F5

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

3 Февраля 2017 г.
Магазин закроется 13 февраля
Новости Красноярска: McDonald's объявил о скором открытии ресторанов в Красноярске

McDonald's объявил о скором открытии ресторанов в Красноярске

2 Февраля 2017 г.
Сеть фаст-фуда планирует открыться в 2017-2018 годах
Новости Красноярска: В Красноярске появится пятый гипермаркет сети «Лента»

В Красноярске появится пятый гипермаркет сети «Лента»

26 Января 2017 г.
Гипермаркет откроется на ул. Мичурина
Новости Красноярска: Ресторатор Анатолий Ващенко запустит собственное производство сыров

Ресторатор Анатолий Ващенко запустит собственное производство сыров

24 Января 2017 г.
Ресторатор запланировал запуск завода на февраль-март
Новости Красноярска: Подделка продуктов может стать уголовным преступлением

Подделка продуктов может стать уголовным преступлением

23 Января 2017 г.
Доля фальсификата на российском продуктовом рынке растет
Новости Красноярска: Красноярский дискаунтер «Светофор» откроется в Китае

Красноярский дискаунтер «Светофор» откроется в Китае

21 Ноября 2016 г.
Всего в 2017 году планируется открыть 18 магазинов
Новости компаний
03/02
Богучанская ГЭС получила высокую оценку условий труда
03/02
Подписано соглашение о сотрудничестве СибГАУ и Центра молодежного инновационного творчества "Клаб" г. Железногорска
02/02
В Красноярске пройдет вручение премии Success Lifestyle Celebrities
01/02
В Красноярске подвели итоги VI Архитектурно-строительного форума Сибири
01/02
В 2016 году Богучанская ГЭС установила рекорд по выработке электроэнергии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

Платная парковка у Коммунального моста оказалась не нужна красноярцам

5 Февраля 2017 г.
На строительство парковки потратили более 20 млн рублей
Новости Красноярска: Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

Подросток из Красноярска мог стать жертвой «группы смерти»

4 Февраля 2017 г.
На странице погибшего появилось сообщение: «Молодец, прошел игру до конца»
Новости Красноярска: Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

Студентке грозит уголовное наказание за ошибочный перевод от Пенсионного фонда

5 Февраля 2017 г.
Причиной ошибки стал сбой в программе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.