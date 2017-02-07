Выход на мир через игру

Ольга Грищенко, известный в Красноярске бизнес-тренер и совладелец Консалтинговой группы F5 совместно с международным бизнес-технологом Еленой Белик разработали и запустили франшизу стратегической настольной игры «Капремонт бизнеса» в Венгрию, Казахстан, Молдову, Беларусь, Украину, Эстонию и десятки городов России.

В 2017 году игра также пройдёт в Испании, Индии, Англии, США, Канаде, Италии, на Кипре.

Это одна из первых бизнес-игр в СНГ, которая поможет решать реальные кейсы собственников и руководителей и освоить стратегическое планирование.

А еще «Капремонт бизнеса»© - это бизнес в коробке, который позволяет франчайзи проводить стратегические сессии для руководителей и собственников бизнеса.

Приобретение франшизы даёт право её получателю пройти обучение технологии игры и лицензированный тренинг для тренеров по развитию эффективного бизнес-мышления и обучение методу применения настольной игры для стратегического планирования. После чего тренер, вооружившись игровым комплектом проводит сессии на своей территории.

Стоимость франшизы начинается от 78 000 рублей и её уникальность в сроках окупаемости. При верном подходе игра окупается за один день.

Франшизу уже приобрели 80 представителей, старт дистанционного обучения запланирован на 11 февраля 2017 года.

Подробности: www.ремонтбизнеса.рф

Это не первая авторская игра Ольги Грищенко, которая продаётся по франшизе. Первым успешным проектом стала настольная бизнес-игра «Гений переговоров», в основе которой – уникальные техники, позволяющие изменить своё отношение к переговорам, превратить тяжёлый процесс в увлекательную игру.

«Гений переговоров» - результат 10-летнего опыта развития собственного переговорного мастерства (в 2014 году Ольга Грищенко стала чемпионом России по управленческой борьбе, а в 2015 году – чемпионом России по быстрой управленческой борьбе), создания обучающих программ и ведения Клуба переговоров для руководителей и собственников бизнеса.

Сегодня игру «Гений переговоров» представляют более 30 ведущих в крупных городах России, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Украине и в Австралии.

Сайт игры: www.генийпереговоров.рф

Сейчас готовятся к большому запуску новые авторские игры: «Идея будущего» и «Новый герой».

Фото: Консалтинговая группа F5

По материалам Консалтинговой группы F5