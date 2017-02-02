McDonald's объявил о скором открытии ресторанов в Красноярске

Крупная сеть фаст-фуда McDonald's в ближайшее время откроет свои рестораны в Красноярске. Об этом заявил глава российского отделения компании Хамзат Хасбулатов.

По словам бизнесмена, Красноярск точно входит в число «новых территорий». Открытие региона поручат партнерам.

«Приоритетами последних лет и в ближайшие годы у нас будет развитие в тех регионах, где мы уже присутствуем. У нас есть огромное количество еще не открытых территорий в России, поэтому говорить о том, где мы будем через год, через два, через три, пока рано. Один регион, который точно появится в этом или в следующем году — Красноярск. Открывать этот регион будет наш партнер по Сибири», — заявил Хасбулатов в интервью изданию Rambler News Service.

В ноябре прошлого года представители компании встретились с губернатором Виктором Толоконским для обсуждения конкретных точек. Тогда глава региона назвал проект «перспективным» и подчеркнул хороший потенциал Красноярска для развития McDonald's .

Ранее франчайзи компании — фирма «ГиД» из Новокузнецка — уже объявляла набор о наборе менеджеров для ресторана в Красноярске. О своих намерениях открыть сеть всемирно известного фаст-фуда неоднократно заявлял глава строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров.

Добавим, McDonald's уже несколько лет работает в Сибири. Сейчас рестораны бренда открыты в Омске, Новосибирске, Томске, Кемерове, Барнауле, Бердске (Новосибирская область) и Новокузнецке (Кемеровская область).